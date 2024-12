Žádný jiný podobný hotel v Praze není. Pražský Hilton má osm stovek pokojů a přes sedm tisíc metrů čtverečních konferenčních prostor, což z něj činí druhé nejvytíženější kongresové místo v Česku. Je na prodej už několik měsíců a celý proces se se závěrem roku chýlí k výběru kupce. O největší český hotel přitom soupeří tuzemská byznysová elita s nadnárodním investičním kapitálem. Cena by se podle informací e15 mohla pohybovat okolo 300 milionů eur, tedy v přepočtu okolo 7,5 miliardy korun. Přede dvěma lety poradenská společnost CBRE ocenila hotel na 250 milionů eur.

Hotel, ve kterém pobýval bývalý americký prezident Barack Obama nebo jeho předchůdci Bill Clinton a George W. Bush, prodává IBRC, investiční struktura irské banky NAMA, která se zabývá řešením pohledávek. Ty jsou důsledkem finanční krize z roku 2008 a krachu irské banky Anglo Irish Bank, ve které někdejší vlastník hotelu, irský realitní magnát Seán Quinn, držel podíl. Jeho hodnota se však vlivem prudkého pádu realitního trhu snížila o 90 procent a miliardář nakonec o majetek přišel.

V průběhu roku podala nabídku na pražský Hilton nejbohatší Češka Renata Kellnerová, majitelka skupiny PPF a rodinného holdingu Amalar. Na akvizici hotelu chce podle informací e15 spolupracovat podobně jako v případě zisku hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně s jedním z dlouholetých dvorních právníků PPF a zároveň se svým současným partnerem Tomášem Otrubou.

Kellnerová má ale nečekaného vyzyvatele. Nabídku na českou hotelovou jedničku podal podle několika zdrojů e15 také Luděk Sekyra, majitel developerské Sekyra Group, která v Praze rozvíjí několik velkých území, například na Rohanském ostrově právě nedaleko Hiltonu. Sekyra nechtěl současný proces prodeje hotelu komentovat, ale podle informací e15 má zájem o hotel také kvůli okolním pozemkům, kde by se daly postavit nové kancelářské budovy. Sekyra v současnosti staví pro Českou spořitelnu obří novou centrálu na Smíchově. Do její blízkosti by se měl v dalších letech nastěhovat také ČEZ. Sekyra má tedy se stavbou sídel velkých firem v současnosti v Praze asi největší zkušenosti.

„Jedná se především o pozemky v Pobřežní ulici, kde chybí dostavět blok budov. Variantou je rozšíření zastřešení Rohanského nábřeží na druhé straně hotelu. Ve hře je také celková rekonstrukce Hiltonu,“ uvedl zdroj obeznámený s procesem prodeje.

Prodej má na starosti poradenská společnost CBRE, která transakci nekomentovala. Vedoucí evropské hotelové divize CBRE Kenneth Hatton jen sdělil, že zejména evropský kongresový trh nabízí v současnosti dobrou příležitost, jak uspokojit velkou poptávku. „Zájem investorů je značný,“ uvedl Hatton.

Ve hře jsou i americké fondy

Zájem o pražský Hilton podle informací e15 projevily také investiční fondy. Prvním z nich je americká společnost Blackstone, která před osmi lety prodala druhý pražský Hilton u Masarykova nádraží do rukou singapurské realitní investiční platformy M&L Hospitality Trust. Druhý zájemcem je americký správce aktiv Ares Capital Corporation. Je tedy zřejmé, že pražský Hilton dosahuje už takové velikosti, že o něj mají zájem velcí hráči ze zahraničí, a to navzdory současné nechuti mezinárodního kapitálu investovat v Česku zejména kvůli rusko-ukrajinské válce.

„Pozemky v okolí mohou sehrát svou roli zejména pro domácí kapitál, ale není to rozhodně určující motivace pro případného kupce. Tím jsou zejména tržby z ubytovacích zařízení, které stoupají, a také likvidita investice do tak velkého hotelu,“ uvedl Josef Karas, vedoucí investičního oddělení poradenské společnosti Knight Frank.

Z dat společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že tržba za dostupný pokoj v Praze v letošním prvním pololetí meziročně stoupla o 14,8 procenta, což bylo nejvíce ze zemí střední a východní Evropy. Důvodem je růst obsazenosti hotelů asi o pět procentních bodů na 69,5 procenta a také o 5,8 procenta vyšší průměrná denní cena za pokoj.

Společnost Quinn Hotels Praha, která Hilton v současné době vlastní, vykázala loni provozní zisk EBITDA více než čtvrt miliardy korun. Pražský hotel Hilton postavil v roce 1991 Čedok ve spolupráci s francouzskou organizací CBC Paris. Jednalo se jednu z vůbec prvních staveb v novodobé historii země financovanou kapitálem ze západní Evropy. V roce 2004 se stal vlastníkem Hiltonu zmíněný miliardář Seán Quinn.

Pražský hotelový trh je právě teď v neobvyklém rozkvětu. Na prodej je stále hotel Four Seasons u Karlova mostu, o který má podle informací e15 vážný zájem vlastník zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad. Nového majitele hledá taktéž Mariott u Masarykova nádraží i Andaz na Senovážném náměstí.