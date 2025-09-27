Kolik stojí byt? Každý čtvrtý se prodá dráže, než tvrdí inzerát. Kupec ve finále připlatí i milion
Je cena bytu v inzerátu zbytečnou až zavádějící informací, které nelze přičítat velkou váhu? Prodej žádanějších bytů často doprovází velké aukční finále. Nákupní drama pak obvykle vrcholí cenou, která převýší i původně plánovanou výši hypotéky. Vítejte na současném tuzemském realitním trhu.
Jednoho slunečného zářijového dne vyrazil pan Lukáš z Prahy na prohlídku dvoupokojového bytu na Ústecku. Nemovitost v solidním stavu s cenovkou 1,8 milionu korun působila jako lákavá investiční příležitost. Možnost okamžitého pronájmu za částku kolem deseti tisíc korun měsíčně byla pro pana Lukáše příslibem takřka sedmiprocentního ročního výnosu z nájemného. Tedy hodnoty, na kterou nemůže v hlavním městě pomyslet mnohdy ani z poloviny. Příběh na hranici realitní červené knihovny ale neměl mít šťastný konec. Kromě pana Lukáše byla připravena koupit byt za danou cenu i řada dalších zájemců.
„Volal mi makléř s tím, že je nás sedm zájemců a máme každý neveřejně nabídnout maximální částku, kterou jsme ochotni dát. Nabídku nakonec dávali jen čtyři lidé. A jelikož ta má byla překonána, už jsem dále v přihazování nepokračoval,“ popsal Lukáš, který má dlouhodobě v merku nemovitosti v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Třeba čtyřicetimetrový byt v obci Krásné Březno se nakonec prodal podle jeho slov o deset procent, tedy o 180 tisíc korun dráže. Rozdíl v ceně tak zároveň snížil výnos bytu o necelý procentní bod. Mnohé závěrečné dražby však končí ještě podstatně výše. Zároveň platí, že co znamená na Ústecku příplatek v řádu statisíců, může v metropoli představovat miliony navíc.
