Korejští investoři válcují realitní trh | E15.cz

Jihokorejce vede k investicím kombinace nedostatku příležitostí na domácím trhu, nízké úrokové sazby a také výhodné zajištění rizika wonu vůči euru ze strany bank. Jejich nástup je také podpořen skutečností, že se v poslední době drží zpátky Číňané.

„Jihokorejští investoři jsou v posledních měsících Korejští investoři válcují realitní trh velmi aktivní, o čemž svědčí například to, že jsme pro jiného investora z Korejské republiky letos v lednu zajistili akvizici pražské kancelářské budovy Florenc Office Center. To bylo na tuzemském trhu vůbec poprvé, co se investorovi z této země podařilo úspěšně dokončit transakci prémiové nemovitosti,“ uvedl Sebastien Dejanovski, partner skupiny Mint Investments.

Stejná společnost pro Korejce nedávno pořídila také nové administrativní centrum Main Point Pankrác. Jihokorejští investoři v Praze letos koupili rovněž administrativní komplexy Waltrovka a Rustonka. V Bratislavě má nového korejského majitele mrakodrap Twin City Tower, který si pronajímá americký gigant Amazon.

„V prvním čtvrtletí přispěl k dalšímu stlačení nejvyšších dosahovaných výnosů u kanceláří v Praze na stávající úroveň 4,5 procenta právě příliv investic z Koreje,“ řekl na konferenci Prague Property Forum 2019 Andy Thompson, ředitel investičního oddělení v poradenské firmě Colliers International. Na takto nízké úrovni výnosy kvůli vysokým cenám ještě nikdy nebyly.

Prohlédněte si fotogalerii:









12 fotografií

Jen za letošních prvních šest měsíců investovaly firmy z Jižní Koreje do zahraničních nemovitostí téměř šest miliard dolarů. To je pololetní rekord, upozornil jihokorejský server Business Korea s odvoláním na data Korejské finanční a investiční asociace. Obrovské částky utrácejí Korejci po celé Evropě.