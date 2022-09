Florenc v novém: Magistrála se promění v obří kruháč | E15.cz

Aby se mohla pražská Florenc v následujících pětadvaceti letech proměnit ve fungující městskou čtvrť, musí nejdříve projít úpravou území Těšnova, které dnes rozděluje magistrála umístěná na estákadě. Podle návrhu dvou architektonicko-urbanistických týmů by měla klesnout na zem a proměnit se v obří kruhový objezd, v jehož středu bude plnohodnotný park s dominantou archeologického muzea. Provoz na magistrále ale musí Praha nejprve srazit na polovinu. Na závěr svého působení v čele magistrátu představili zástupci města postupné kroky možné budoucí proměny Florence v Centru architektury a městského plánování. Navázali na vizi dánského architekta Jana Gehla a předchozího vedení Prahy.

Zklidnění magistrály chce první z týmů pod vedením studia Agps architecture dosáhnout v první fázi změnou dopravního profilu magistrály. „Ve hře je vícero řešení. Cílem všech je přidání prostoru pro cyklisty a pěší na úkor automobilů. K tomu bude potřeba chodce na magistrálu nějak dostat. Navrhujeme proto využití schodišť, které se na těleso magistrály nalepí,“ uvedl architekt Matěj Draslar.

Nové dopravní řešení na Florenci - rozlehlý kruhový objezd s muzeem a parkem uprostředAutor: Repro IPR

Doplňkem pak bude i výměna dopravního značení, které by mělo být v porovnání s tím současným drobnější a více členěné. „Bereme to jako krok vstříc městu. Současný dojem je spíše dálniční. My chceme méně nápadné cedule, příjemnější osvětlení. Dojem z magistrály se pak úplně změní,“ řekl architekt.

„Magistrála vznikla, protože se město nikdy neodhodlalo ke zrušení Masarykova nádraží – považovalo ho za důležité pro příměstskou dopravu. Je to taková bolševická verze barcelonské Rambly nebo vídeňské Ringstrasse. Úplně ji zrušit nelze, protože by se znefunkčnila velká část města. Musíme proto pracovat na jejím zklidnění,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hlaváček a dodal, že zásadní je i dokončení vnitřního okruhu Prahy. Zároveň s těmito záměry pracuje TSK na projektu pěší lávky podél magistrály. Tu podle Hlaváčkových slov s projekty průběžně koordinují.

Projekt zásadní modernizace Masarykova nádraží:

Důležité poté bude i humanizování prostoru kolem magistrály a pod ní. Toho chtějí architekti dosáhnout vložením dočasných „boxů“ do nevyužitých prostor, které budou sloužit různým provozům. „Do našeho plánu zapadá i využití oblouků v Negrelliho viaduktu, které by se mělo začít brzy testovat,“ dodal architekt. Tyto úpravy, které by se měly dotknout především úseku mezi hlavním vlakovým nádražím a územím na Vltavské, budou podle hrubých odhadů stát mezi 250 a 500 miliony korun.

V další fázi, až bude magistrálou projíždět jen polovina dnešního počtu aut, přijde radikální proměna Těšnova. Nynější šestiproudá silnice zmizí z estakády a nahradí ji velký kruhový objezd, kopírující tvar vzniklého veřejného prostoru – ze kterého se stane plnohodnotný park. „Z průzkumů, které jsme si dělali, vyšlo, že lidé tento prostor jako park vlastně vůbec nevnímají. Toto dopravní uspořádání to změní,“ uvedl za tým LOLA Landscape Architects + M2AU + De Architekten Cie architekt Igor Sladoljev.

Po změně dopravního uspořádání začne výstavba nového městského parku, který by měl být propojením zeleně na Vítkově s řekou. Kromě stromů přibude na Těšnov i rozsáhlá vodní plocha. Celé veřejné prostranství by mělo přinést příjemnější městské klima i prostor pro vsakování vody, který v místě chybí.

Středobodem Těšnova by se mělo stát archeologické muzeum, které by mělo mít podle prvotní studie kaskádovitý tvar. „Objem budovy byl navržen tak, aby co nejvíc komunikoval s parkem a zároveň umožnil navrženou objízdnou komunikaci. Kromě rozšíření výstavních prostor bude v přízemí vybudováno zázemí pro dobíjení elektrobusů, které je v tomto místě výhodné,“ doplnil Sladoljev.

Navrhované řešení Těšnova má „připravit půdu“ pro rozsáhlou proměnu celého území podle návrhu týmu architektů a urbanistů ze studií UNIT ARCHITEKTI, A69 – ARCHITEKTI, MARKO&PLACEMAKERS, kteří zvítězili v architektonicko-urbanistické soutěži na konci minulého roku. Tento návrh promění i Ústřední autobusové nádraží a vytvoří část nového města s mixem funkcí. Podle vítězného návrhu nyní probíhá změna územního plánu. Jeho úplná realizace ale potrvá minimálně pětadvacet let.