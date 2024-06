Budova slavného obchodního domu Máj v centru Prahy přitahuje pozornost už několik týdnů poté, co se na její fasádě objevily motýlí plastiky umělce Davida Černého. Uvnitř má být obchodní dům po proběhnuvší rekonstrukci také mimořádně originální. Kromě restaurací, supermarketu a obchodů nabídne i zážitkový zábavní park. Veřejnost by měla mít přístup také na střechu objektu.

Už v pondělí 24. června se Pražané a turisté dostanou po dvou letech rekonstrukce do obchodního domu Máj. Společnost Amadeus Real Estate, která budovu vlastní a za čtyři miliardy zrekonstruovala, se rozhodla nabídnout návštěvníkům v jedné z nejfrekventovanějších částí Prahy hlavně gastronomii a zábavu, což je nyní trendem ve všech nákupních centrech.

První dvě patra budovy s novým jménem Máj Národní budou spolu se suterénem klasickým obchodním domem s obchody, kavárnami a restauracemi. Tahounem zdejších bister má být americký fast food Popeyes, který obsadí lukrativní místo hned v přízemí budovy nedaleko tramvajové zastávky. Na podzim se do Česka chystá se svými burgery vůbec poprvé také řetězec Five Guys, který bude v Máji konkurovat pobočce Burger King nebo restauraci Amerikanos. Že je o americké jídlo mezi Čechy enormní zájem, značí i dlouhé fronty, které se loni tvořily i týdny po otevření první pobočky Popeyes na Václavském náměstí.

Na své si ale přijdou i oblíbenci asijské kuchyně, kteří budou moci zajít do Bali Bali, Banh Mi, MiSushi nebo Červeného korálu. K dostání tu bude i italská kuchyně v podání Rud's pizza, havajské speciality v Napoké, indická kuchyně Satyam, středomořské pokrmy v bistru Paprika nebo saláty v Green Factory. A kdo zatouží po české kuchyni, je tu pro něj Prima bašta.

Prostory Máje na Národní

V blízkosti tolika turistických atrakcí a zároveň vysokých škol nesmí chybět ani káva. Na dalším lukrativním místě v přízemí tak bude k dostání káva v české kavárně The Miners, pro kofein si ale budou moci lidé dojít i do řetězce Basics Coffee. V posledním patře Máje by se měla nacházet restaurace a bar Fly Vista, které nabídnou střešní výhledy na Prahu.

Do suterénu Máje se vrátí supermarket Tesco, kam místo schodů povedou pohodlnější eskalátory. Britská společnost považuje svůj supermarket v Máji za svou vlajkovou loď, byla to také jedna z prvních prodejen Tesco v Česku. Po rekonstrukci by se měl supermarket otevřít ve zcela novém designu. Kromě toho se bude v Máji nacházet drogerie, květinářství, lékárna nebo trafika.

Většina zbývajících pater je věnováno zábavě. Interiéry si vzali na starosti architekti a projektanti ze společnosti Procházka & Partners. „Uvidíte design, který nemá v Česku obdoby. A já jsem velice vděčný a poctěn, že jsme mohli být součástí této neskutečné realizace,“ uvedl šéf společnosti Radek Procházka.

Horní patra památkově chráněné budovy se podle Procházky proměnila na zážitkový park s atrakcemi, jako jsou prolézačky a skluzavky pro děti, závodní simulátory, minigolf. Má se zde nacházet i Heroes Park věnovaný komiksovým superhrdinům nebo muzeum Back-in-time, které návštěvníky Máje provede českou historií. Společnost navrhla i podobu několika barů, prostorů pro společenské akce a oslavy.