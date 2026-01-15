Méně smluv, víc půjček. Stavební spořitelny profitují z drahého bydlení
- Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 67,2 miliardy korun, meziročně o 30 procent více.
- Hlavním tahounem byly nezajištěné půjčky na rekonstrukce, jejich objem vzrostl o více než 40 procent.
- Počet nových smluv stavebního spoření mírně klesl, zájem o úvěry ale dál roste.
Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 67,2 miliardy korun, proti roku 2024 se jejich objem zvýšil o 30,4 procenta. Rostl zájem zejména o úvěry, kdy klienti neručí vlastní nemovitostí. Počet nových smluv o stavebním spoření se meziročně snížil o 3,4 procenta na 437 067, klesla i úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.
„Čísla za rok 2025 jasně ukazují, že stavební spořitelny jsou důležitou součástí financování lepšího bydlení v Česku,“ řekl výkonný ředitel Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Pavel Čejka. „Právě dostupné nezajištěné úvěry na rekonstrukce bytů a domů a na energetické úspory dnes představují významný důvod, proč lidé stavební spoření aktivně využívají,“ dodal.
Nezajištěné úvěry, které se zpravidla využívají k rekonstrukci bydlení, tvořily 86 procent z celkem 51 258 poskytnutých úvěrů. Jejich objem meziročně narostl o 41,5 procenta na 38,8 miliardy korun.
Celkový počet poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 6,6 procenta. Průměrná výše poskytnutého úvěru proti roku 2024 vzrostla. Zatímco předloni dosahoval průměrný úvěr 1 071 200 korun, loni to bylo 1 310 430 korun.
Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření byl nižší než v roce 2024. Podle AČSS se ale i přes pokles o 3,4 procenta ukazuje, že stavební spoření je stále pro klienty atraktivní. „V době dražšího bydlení potvrzuje svou roli výhodného, bezpečného a předvídatelného zdroje financování, což dokazuje i 437 000 nově uzavřených smluv v roce 2025,“ uvedl Čejka.
Se snížením počtu nových smluv souvisel i pokles celkové cílové částky, na kterou lidé spoří. Loni dosáhla 292,6 miliardy korun, meziročně o 5,7 procenta méně. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení.