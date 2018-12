S Edinem Džekem měli kosit obrany v Serii A, být nepolapitelnou úderkou AS Řím, kterou bude závistivě sledovat celá Evropa. Rok a půl po příchodu do Věčného města se líbivé představy povážlivě rozpouští. Patrik Schick v jednačtyřiceti startech skóroval jen čtyřikrát a údajně má být na spadnutí lednový návrat do Sampdorie, s nímž měl český reprezentant souhlasit. „O hostování nepadlo ani slovo,“ dementuje zprávy italských médií hráčův agent Pavel Paska. Každopádně v lednu se chystá na schůzku s Monchim, se sportovním direktorem „giallorossi“. Co si o Schickově situaci myslí trenér a znalec italského fotbalu Martin Pulpit? To se dozvíte v placené části článku.