Mordor padl, ať žijí vlny. Poté, co se dobře známá věž někdejší telekomunikační budovy na pražském Žižkově poroučela začátkem roku k zemi, přichází developer Central Group s podobou nové čtvrtě, která v areálu vznikne. Návrh musela architektka Eva Jiřičná posledních pět let předělávat, neboť její původní projekt s třemi stometrovými mrakodrapy, které by významně zasáhly do paronamatu Prahy, odmítlo mimo jiné UNESCO. Nyní počítá developer s jednou dominantní osmdesátimetrovou budovou doplněnou o nižší zástavbu.