„Je to první dražba, které jsme se v tomto volebním období účastnili a byli úspěšní,“ řekl pražský radní pro majetek Adam Zábranský. Ideální by podle něj bylo přestavět budovy v Braníku na střední školu, kterých je v hlavním městě nedostatek a Praha by díky tomu mohla nedostatečné kapacity poměrně rychle doplnit. „Vnitřní uspořádání tomu nahrává,“ upřesnil Zábranský. Další možností využití je i možnost přestavby na bydlení, pak by tu vznikly městské byty. Pokud by ani jedna z variant nevyšla, město zváží komerční pronájem.

Vyvolávací cenu přehodilo více než trojnásobně – z 201 milionů na konečnou kupní cenu 649 milionů korun. Pro Prahu je zakoupila dceřiná společnost města Trade Center Praha, zaměřená na správu historických budov města Prahy. O účasti na dražbě rozhodlo zastupitelstvo hlavního města Prahy v listopadu nedlouho poté, co se o této možnosti dozvědělo.

Podle Konkursních novin figurovaly mezi dalšími zájemci Pražská správa nemovitostí podnikatele Skaly, Central Group Dušana Kunovského, ale také Harvardský průmyslový holding, kdysi patřící Viktoru Koženému, nyní podnikateli Vlastimilu Jiříkovi.

Exekuční nedobrovolné dražby se uskutečnily na základě rozhodnutí Exekutorského úřadu Brno-venkov Jejich cílem je uspokojení pohledávek, které má za Soukupem investiční fond IFIS. Fond má zároveň financovat schválenou reorganizaci bývalých soukupových firem Empresa a Barrandov Televizní studio.

Budova televizního studia Barrandov, ze které vysílá TV Barrandov, se nachází v Hlubočepích v areálu filmových ateliérů Barrandov. Vyvolávací cena byla 43 milionů korun. Je to budova se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V současné době je provozována zejména jako televizní studio TV Barrandov s kancelářskými a skladovými prostory.

Společnosti Empresa Media, Barrandov TS a Media Master nedávno od Soukupa získal podnikatel Jan Čermák. Ve firmách je insolvenční řízení a soud povolil jejich reorganizaci.