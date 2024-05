Pražský magistrát vypíše zakázku na dokončení rekonstrukce Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Náklady jsou předběžně odhadovány na zhruba 175,33 milionu korun a práce potrvají 13 měsíců. Vítěz tendru by měl být znám nejpozději do 24. února příštího roku. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní.