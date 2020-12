Na nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělává Pražan skoro 14 let | E15.cz

Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 13,9 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské společnost Central Group. Jde o údaje na konci třetího čtvrtletí. Z porovnávaných měst v regionu je to nejvíce. Před rokem to bylo 14,1 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, od kdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.