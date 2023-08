Praha prodala Sekyrovi pozemky na Rohanském ostrově | e15.cz

Praha prodala firmě miliardáře Luďka Sekyry začátkem června pozemky na Rohanském ostrově za 254 milionů korun a 133 milionů korun, jak vyplývá z registru smluv. Už před dvěma lety koupil developer první pozemky na výstavbu nové čtvrtě Rohan City za více než sto milionů korun. „Aktuálně v projektu na Rohanském ostrově dochází k výkupům jednotlivých etap, kdy do konce roku předpokládáme koupi ještě jedné etapy a následně budou zbývat poslední dvě,“ potvrdil výkonný ředitel společnosti Leoš Anderle.

Praha se k odprodeji pozemků společnosti Sekyra Group zavázala v roce 2008 s tím, že za ně město získá téměř 1,7 miliardy korun. Developer zde byl od té doby v nájmu, o prodej zažádal až po změně územního plánu. Podle požadavků hlavního města se zde bude muset podílet na výstavbě nového parku Maniny a nové základní školy. Na příspěvcích městu, tzv. kontribucích, má Sekyra Group zaplatit přes půl miliardy korun.

Vedle atraktivního Karlína tak vzniká nová čtvrť s více než třemi tisíci byty a několika kancelářskými budovami. „V současnosti na Rohanu dokončujeme první dva bytové objekty z první etapy, které bychom měli na podzim předávat klientům,“ popsal Anderle. „Zároveň jsme rozestavěli a před pár týdny dokončili hrubou stavbu administrativní budovy, pro kterou aktuálně hledáme nájemce a sami tam v budoucnu budeme mít i naše nové sídlo,“ dodal. Vedle této budovy počítá developer ještě s jedním administrativním objektem, který se má začít brzy stavět.

Už nyní se připravuje další etapa, která je blíže k městu a měla by se více zaměřovat na bydlení. „Tam předpokládám, že do konce roku získáme stavební povolení,“ odhadl Anderle. Výstavba čtvrti podle urbanistické studie architekta Pavla Hniličky by měla developera stát kolem 20 miliard korun, po dokončení by zde mohlo žít a pracovat až jedenáct tisíc lidí.

Ostrovem jen podle názvu

Rohanský ostrov bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Území je tak ostrovem jen podle svého názvu. Dlouhá léta byl černou skládkou, v době výstavby metra sloužil jako úložiště materiálu z výkopů. V roce 1999 byly zahájené rozsáhlé úklidové práce s vidinou revitalizace celé oblasti. K té dochází až nyní, o dvacet let později.

Pro hlavní město je klíčové, aby na místě kromě nové zástavby vznikl rozsáhlý městský park Maniny. Má se zde vybudovat nový kanál řeky, což pomůže parku plnit funkci protipovodňové ochrany města, zejména snížením rychlosti proudu.

V současné době finalizují mezinárodní architektonické týmy své návrhy krajinářských studií, ze kterých si město má ještě letos vybrat. Park má být podle původních předpokladů dokončen v roce 2030 a náročné terénní úpravy a výstavba parku mají vyjít na 1,5 miliardy korun. Park naváže na úpravy celého okolí, například na nedávno dokončenou Štvanickou lávku, která propojuje Karlín s protilehlými Holešovicemi.