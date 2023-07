Praha se chystá vybudovat čtyři nové parky | e15.cz

Současné horké počasí jen zdůrazňuje, jak moc je třeba města ochlazovat a zároveň nabídnout obyvatelům únik do přírody. V hlavním mětě by ke Stromovce, Petřínu nebo Letné měly v následujících letech přibýt nové rozsáhlé parky, a to park na soutoku Berounky a Vltavy, park Maniny, Trojská kotlina a Trojmezí. Kromě toho se metropole pustí do revitalizace těch starých, ať už na Karlově náměstí, nebo před hlavním nádražím.