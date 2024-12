Kupní smlouvu dostanou radní na stůl v pondělí, v ideálním případě by ji poté měli potvrdit zastupitelé ještě tento čtvrtek na svém posledním letošním jednání. Podle informací e15 by mělo město za památkově chráněnou historickou nádražní budovu zaplatit zhruba 800 milionů korun, na dalších 400 milionů korun by měly vyjít přilehlé pozemky. Původně měl na tyto nemovitosti předkupní právo developer Sekyra Group, vedení metropole s ním nicméně uzavřelo v minulých týdnech smlouvu o spolupráci, kde se developer práva vzdal výměnou za záruky, že bude moci stavět na pozemcích v blízkosti nádražní budovy.

„Hodně dlouho to vypadalo na nějaké společné úsilí města a Sekyra Group, ale posléze se politická reprezentace přiklonila k tomu, že bude z právního hlediska vhodnější, když tu budovu sami koupíme,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. „Kdyby budova byla ve vlastnictví developera a my třeba v nájmu, hodně by to projekt zkomplikovalo.“

Praha chce v objektu, který je dlouhý jako polovina Václavského náměstí, vybudovat multifunkční centrum, kde budou společenské prostory, restaurace, kavárny, obchodní prostory, byty a další veřejná vybavenost. V blízkosti budovy by měla být postavena škola. V nové čtvrti, která bude převážně rezidenční, by totiž mohlo najít bydlení až dvacet tisíc lidí.

Nákladové nádraží Žižkov čeká na svou přeměnou už více než dvacet let, kdy přestalo sloužit svému účelu a České dráhy začaly prodávat pozemky okolo kolejiště několika firmám. Na celé území byla vydána stavební uzávěra, aby se zabránilo nekoncepční výstavbě, na změně územního plánu se pracuje od roku 2009. Až po roce 2020 se ale věci opravdu pohnuly, všichni aktéři se shodli na zachování a revitalizaci historické budovy, vznikla koncepce rozvoje celého území a Praha začala uzavírat s developery plánovací smlouvy. Ty jsou pro město klíčové, protože developeři se v nich zavazují k finančním i nefinančním příspěvkům městu v celkové hodnotě téměř dvou miliard korun.

Developerům, mezi které patří také Central Group, Penta Real Estate, Finep, Geosan a další, zde už mnoho let kvůli stavební uzávěře stojí peníze. Dlouho očekávané změny územního plánu by měly nastat právě po koupi nádražní budovy hlavním městem, čímž se celé území po několika dekádách odblokuje. O změnách by mohli radní rozhodnout už v prvním čtvrtletí příštího roku.

Kdo se chystá stavět na Nákladovém nádraží Žižkov?|MHMP

Pokud se podaří Praze nádražní budovu získat, začnou v příštím roce také jednání o tom, co v ní bude, jak bude rekonstrukce vypadat a kdo ji zaplatí. Revitalizace totiž patrně vyjde na několik miliard korun. „Rozhodnutí, jestli to město bude dělat samo nebo s nějakým finančním partnerem, bude záležet na tom, co bude obsahem té budovy. Na tom je třeba se teprve dohodnout. Teď je předčasné o tom mluvit,“ řekl Hlaváček.

O rozvoj lokality má eminentní zájem Praha 3, která původně změnu územního plánu před patnácti lety iniciovala. Získání pozemků do vlastnictví města považuje místostarosta třetí městské části Pavel Dobeš za naprosto klíčové. „Na části z nich je plánována výstavba základní školy s kampusem, na pozemcích kolem severního křídla budovy má zase vést nová tramvajová trať. Pokud zde má vyrůst nová městská čtvrť s deseti tisíci byty, pak musíme zajistit dostatečnou dopravní obslužnost, stejně jako nové kapacity ve školách a školkách,“ upozornil místostarosta. Podle Dobeše by mělo město získat stavební povolení na tramvajovou trať v příštím roce a začít stavět v roce 2026.

🎧 O koupi nákladového nádraží Žižkov si s náměstkem Petrem Hlaváčkem více popovídáme v novém díle REcastu, který vyjde na webu e15.cz a všech podcastových aplikacích ve středu 11. prosince. Kromě toho se třeba dozvíte, kdy se konečně odblokuje brownfield v Bubnech, co se chystá na Florenci a jak bude vypadat přeměna pražského hlavního nádraží.