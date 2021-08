Neugraf – pestrobarevný život na Smíchově | E15.cz

Jen kousek od pulzující křižovatky Anděl na Smíchově a zároveň jen pár kroků od košatých sadů na Petříně stávala kdysi vyhlášená tiskárna Václava Neuberta. Na jejím půdorysu vznikl podle projektu cenami ověnčeného studia Bogle Architects nový developerský projekt – NEUGRAF. Svou architekturou vzdává hold nejnovějším trendům bydlení v evropských metropolích.

Terasovitá střecha s výhledem na Prahu

Jako v Londýně nebo v Paříži i v Neugrafu dopřávají balkony a rozsáhlé terasy bytů ve vyšších patrech úchvatný výhled do okolí. O něj ale nepřijde nikdo z obyvatel komplexu. Rozlehlá část střechy porostlá keři a dalšími rostlinami bude přístupná všem. Ostatně na zeleň kladli developeři, společnosti UBM a Crestyl, značný důraz. Proto svěřili zahradní architekturu střechy, upraveného dvora a dalších zelených ploch ateliéru Šmídová Landscape Architects.

Největší předností nové dominanty na smíchovském svahu Petřína je ale 177 do detailu promyšlených bytů téměř všech kategorií, od útulné garsonky nebo prostorného loftu až po střešní penthouse s terasou. Do oka padnou všechny, od 1kk až po 6kk. Jejich interiéry prodchlo současným a zároveň velmi přívětivým designem studio Chmelař architekti. Vybírat můžete ze tří variant výbavy: Standard, Premium a Exclusive. Samozřejmostí jsou balkony, terasy a přirozeně i parkování v garážích, dokonce s dokovacími stanicemi pro elektromobily.

Autor: CRESTYL real estate

Na dosah parků a dětských hřišť

Naopak na povrchu srdce poskočí každému, kdo má rád přírodu. Jen pár kroků je to do parku Sacre Coeur, stejně jako do rozsáhlých Kinského sadů. V nich lze lenošivě odpočívat ve stínu stromů. Nabízejí ale také spoustu příležitostí k pohybu nebo míst pro dětské hry. Přes úbočí Petřína vás pak krátká procházka dovede až do romantického světa Malé Strany.

Neugraf však potěší i praktické duše. Při chůzi do obchodního a zábavního centra Nový Smíchov nebo na metro Anděl neřešíte přechody, dostanete se tam za pár minut po lávce. Výhodnou polohu Neugrafu ocení také řidiči. Díky přilehlým tunelům, Radlické a Plzeňské ulici rychle vyjedou ven z města.

K nastěhování již letos

Neugraf bude dokončený již v tomto roce a bude nejen skvělým, ale i bezpečným domovem, který pohlídá nonstop recepce s ostrahou. Počítá se navíc s otevřením kavárny, soukromého wellness a také užitečného hubu pro práci a meetingy.