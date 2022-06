Cesta autem do Itálie 2022: Cena, poplatky, covid, kam a kudy jet | E15.cz

Itálie leží na Apeninském poloostrově. Hraničí se čtyřmi státy – Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Hranice se všemi zeměmi najdete na severu italského území. Východní část Itálie omývá Jaderské moře, jižní Jónské moře a na západě se nachází pobřeží Tyrhénského a Ligurského moře. Itálie je jedním ze zakládajících států EU. Tvoří součást eurozóny i schengenského prostoru.

Kdy cestovat do Itálie: Jaký měsíc pro dovolenou vybrat?

Itálie nabízí tolik možností, že se do ní můžete vydat po celý rok. V zimě si užijete lyžování v Alpách, jaro a podzim vybízí k objevování místních historických památek a léto samozřejmě ke koupání. Většina turistů cestuje do země během července a srpna. V těchto měsících se dočkáte nejteplejšího počasí i vyhřátého moře. Navíc se nemusíte obávat, že by atrakce a památky nebyly otevřené.

Pokud se chcete vyhnout největšímu náporu turistů, ale stále byste se rádi koupali v moři a užili si slunečné počasí, tak vycestujte v červnu nebo v září. Vhodné období pro cestu se odvíjí také od cílové destinace. Například na jihu Itálie se krásného počasí dočkáte i během podzimu.

Jak dlouho trvá cesta do Itálie?

Pochopitelně záleží, odkud a kam vyrážíte. Cesta z Prahy k pobřeží Jadranu je dlouhá zhruba 750 km a zabere vám cca 8,5 hodiny. Jihomoravané to z Brna zvládnou asi o hodinu rychleji. Pokud se chystáte ještě dále na jih, čekají vás další hodiny v autě navíc. Při cestě z Prahy do Florencie počítejte s alespoň 11 hodinami, do Říma pojedete necelých 14 hodin. Téměř další dvě hodiny si přičtěte při putování do 1500 km vzdálené Neapole.

Na co si dát pozor během dovolené v Itálii (video)

Destinace: Kam do Itálie na dovolenou?

Vyjmenovat všechna zajímavá místa v Itálii snad ani není možné. Země se pyšní nádherným pobřežím, majestátními horami, ledovcovými jezery a městy s bohatou historií. Na své si přijde opravdu každý. Užijete si zde aktivní odpočinek s batohem na zádech, klasickou „válečku“ u moře i poznávací dovolenou. Záleží jen na vás, jak si své volné dny naplánujete. Jaké destinace se v Itálii řadí k těm nejoblíbenějším?

Pobřeží Jadranu : Populární letní cíl a pro Čechy jedna z nejbližších možností, jak se dostat k moři. K nejznámějším letoviskům v této oblasti patří Bibione, Lignano, Caorle nebo Lido di Jesolo.

: Populární letní cíl a pro Čechy jedna z nejbližších možností, jak se dostat k moři. K nejznámějším letoviskům v této oblasti patří Bibione, Lignano, Caorle nebo Lido di Jesolo. Benátky : Pokud se chystáte do zmíněných letovisek, byl by hřích neudělat si výlet do Benátek. Nejdelší cesta do proslulého města na vodě vás čeká z Lignana, stále vám však nezabere více než hodinu a čtvrt.

: Pokud se chystáte do zmíněných letovisek, byl by hřích neudělat si výlet do Benátek. Nejdelší cesta do proslulého města na vodě vás čeká z Lignana, stále vám však nezabere více než hodinu a čtvrt. Dolomity : Vápencové pohoří v jižní části Alp. Oblast, kam se jezdí zejména za horskou turistikou či na ferraty.

: Vápencové pohoří v jižní části Alp. Oblast, kam se jezdí zejména za horskou turistikou či na ferraty. Lago di Garda : Raději než v moři se koupete v jezerech? Největší italské jezero se jmenuje Lago di Garda a je ledovcového původu. Nachází se mezi Alpami a Pádskou nížinou, z Prahy k němu tedy dorazíte za méně než devět hodin. Těšit se můžete na čisté pláže, turistické stezky a na dechberoucí horské scenérie. Pobyt u Gardského jezera spojte s návštěvou nedaleké Verony.

: Raději než v moři se koupete v jezerech? Největší italské jezero se jmenuje Lago di Garda a je ledovcového původu. Nachází se mezi Alpami a Pádskou nížinou, z Prahy k němu tedy dorazíte za méně než devět hodin. Těšit se můžete na čisté pláže, turistické stezky a na dechberoucí horské scenérie. Pobyt u Gardského jezera spojte s návštěvou nedaleké Verony. Toskánsko : Chcete střídat pobyt v malebných vinařských vesničkách s ruchem větších měst? Zamiřte do Toskánska. Ve chvíli, kdy vás omrzí klid venkova, stačí zajet do Florencie nebo Pisy.

: Chcete střídat pobyt v malebných vinařských vesničkách s ruchem větších měst? Zamiřte do Toskánska. Ve chvíli, kdy vás omrzí klid venkova, stačí zajet do Florencie nebo Pisy. Řím : Všechny cesty vedou do Říma. Milovníci historie by hlavní město Itálie rozhodně minout neměli. Návštěva Říma není kompletní bez prohlídky Vatikánu.

: Všechny cesty vedou do Říma. Milovníci historie by hlavní město Itálie rozhodně minout neměli. Návštěva Říma není kompletní bez prohlídky Vatikánu. Neapol : Jedním z největších taháků jižní Itálie je Neapol. Cesta autem do této oblasti bude již poměrně náročná a určitě je lepší, když si ji rozdělíte noclehem někde v severní části Itálie. Auto vám ale na místě přijde vhod. Z města, kde se zrodila pizza, si můžete udělat výlet na Vesuv, do Pompejí nebo na překrásné Amalfinské pobřeží.

: Jedním z největších taháků jižní Itálie je Neapol. Cesta autem do této oblasti bude již poměrně náročná a určitě je lepší, když si ji rozdělíte noclehem někde v severní části Itálie. Auto vám ale na místě přijde vhod. Z města, kde se zrodila pizza, si můžete udělat výlet na Vesuv, do Pompejí nebo na překrásné Amalfinské pobřeží. Milán: Rádi byste spojili dovolenou s nakupováním? V Miláně pořídíte luxusní oblečení v originálních buticích, ale také levnější zboží na trzích. Výlet do druhého největšího italského města podniknete například z dovolené u jezera Lago di Como.

Dovolená v Itálii: Doklady a peníze

Doklady a řidičský průkaz

Jak bylo řečeno, Itálie je členem Evropské unie. Nemusíte tedy vyřizovat žádná víza ani si s sebou brát pas. Stačí vám občanský průkaz. Před cestou si pouze zkontrolujte, zda je platný. Pokud jste právě s hrůzou zjistili, že platnost vaší občanky vypršela, nepropadejte panice – nový průkaz vám dnes obecní úřad s rozšířenou působností vystaví klidně do 24 hodin. Expresní vyřízení žádosti vás vyjde na 1000 korun.

Děti a pes

Vlastní cestovní doklad od roku 2012 potřebují i vaše děti. Berete s sebou do Itálie svého čtyřnohého mazlíčka? Ani on nemůže cestovat bez potřebných dokumentů. Psí cestovní doklad se nazývá pas zvířete v zájmovém chovu. Aby mohl pes cestovat, musí být označen mikročipem a očkován proti vzteklině.

Peníze a měna

Itálie leží v eurozóně. Koruny, které jste si na dovolenou našetřili, tak budete muset vyměnit za eura. Jedno euro aktuálně směníte za zhruba 25 korun.

Trasa: Kudy jet autem do Itálie

Při cestě autem do Itálie máte na výběr z několika různých tras. Volbu té nejvhodnější ovlivní především výchozí a cílový bod. Ve všech případech budete do Itálie vjíždět z Rakouska. Otázkou je, zda se vám po cestě vyplatí využít i německé dálnice. Následující trasy patří k těm nejběžnějším.

Přes jih Čech a Salcburk

Trasa: výchozí místo v Čechách – České Budějovice – Salcburk – Villach – Tarvisio – Udine – rezorty na Jadranu

Jedna z nejoblíbenějších tras. Hodí se zejména pro cestovatele, kteří vyjíždějí z Čech a míří k Jaderskému moři. Nejhorší část cesty vás čeká hned v České republice, kde se nevyhnete silnicím I. třídy. Po příjezdu do Rakouska vám více než kvalita vozovky budou dělat starosti rychlostní limity, a především tučné pokuty za jejich případné porušení. Z Prahy se na Jadran touto trasou dostanete za 8,5–9 hodin a ujedete necelých 800 km.

Přes Vídeň

Trasa: Morava/Slezsko – Vídeň – Graz – Tarvisio – Udine – rezorty na Jadranu

Jestli vyjíždíte z Moravy či Slezska, bude pro vás nejspíš rychlejší trasa vedoucí přes Vídeň. Z Brna byste se k Jaderskému moři měli dostat za zhruba 7,5 hodiny. Na tachometru budete mít přibližně o 700 km více než v jihomoravské metropoli.

Na Salzburg přes Německo

Trasa: západní Čechy – Straubing – Salcburk – Villach – Tarvisio – Udine – rezorty na Jadranu

Obyvatelé západních Čech se mohou do Itálie vydat také přes Německo. Tato varianta je pro ně kratší a rychlejší než cesta přes České Budějovice. Od rakouského Salcburku se trasa od té první již nijak neliší. Pokud máte jako výchozí bod například Plzeň, pak dojedete na Jadran asi za osm hodin a urazíte vzdálenost okolo 670 km.

Přes Německo na západ Itálie

Trasa: výchozí místo v Čechách – Mnichov – Kufstein – Innsbruck – Brenner – Bolzano – Modena – západní pobřeží/jih Itálie

Míříte na Janov, do Toskánska nebo směrem k Římu? Nejrychlejší trasa z Čech povede opět přes Německo. Mezi Rakouskem a Itálií vás čeká průjezd Brennerským průsmykem. Pro Moravany zůstává výhodnější trasa přes Vídeň. Od Udine místo k Jadranu pokračujte směrem na Padovu, Boloňu a podle cílové destinace dále. Případně se lze při cestě přes Vídeň u Innsbrucku napojit na tuto trasu vedoucí z Čech.

Poplatky: Dálniční známky a mýtné

Při cestě do Itálie se nevyhnete poplatkům za využívání dálnic a tunelů. Projíždět můžete až čtyřmi státy.

Česká republika: České dálnice smíte využívat na základě elektronické dálniční známky. Zvolit si můžete ze tří verzí – desetidenní (310 korun), měsíční (440 korun) a roční (1500 korun). Dálniční známky zakoupíte online na webu eDalnice či na pobočkách České pošty a čerpacích stanicích. Desetidenní Měsíční Roční 310 Kč 440 Kč 1500 Kč

Německo : Naši západní sousedé vám ušetří starosti i peníze. Jejich dálnice jsou bezplatné.

: Naši západní sousedé vám ušetří starosti i peníze. Jejich dálnice jsou bezplatné. Rakousko : Pro vjezd na dálnici potřebujete platnou dálniční známku. Desetidenní vás vyjde na 9,60 eura, dvouměsíční na 28,20 eura a za roční variantu zaplatíte 93,80 eura. K dispozici jsou papírové i elektronické „dálničky“. Desetidenní Dvouměsíční Roční 9,60 € 28,20 € 93,80 € Při online pořizování elektronické dálniční známky ale myslete na to, že je platná až po 18 dnech od nákupu. Dále počítejte s tím, že v Rakousku zaplatíte za průjezd některých tunelů, mostů a úseků. V rámci výše uvedených tras se jedná například o Katschberský tunel (6,50 eura) nebo úsek Innsbruck–Brenner (10,50 eura).

: Pro vjezd na dálnici potřebujete platnou dálniční známku. Desetidenní vás vyjde na 9,60 eura, dvouměsíční na 28,20 eura a za roční variantu zaplatíte 93,80 eura. K dispozici jsou papírové i elektronické „dálničky“. Při online pořizování elektronické dálniční známky ale myslete na to, že je platná až po 18 dnech od nákupu. Dále počítejte s tím, že v Rakousku zaplatíte za průjezd některých tunelů, mostů a úseků. V rámci výše uvedených tras se jedná například o Katschberský tunel (6,50 eura) nebo úsek Innsbruck–Brenner (10,50 eura). Itálie: V Itálii nejsou dálniční známky, ale mýtné. Za průjezd dálničních úseků a vybraných tunelů zaplatíte (obvykle při výjezdu) stanovený poplatek. Uhradit jej můžete hotově, kartou, předplacenou kartou Viacard nebo automatizovaným systémem Telepass. Částka, kterou zaplatíte, se proto liší v závislosti na ujeté vzdálenosti a dané trase. V průměru počítejte s tím, že vás mýtné v Itálii vyjde zhruba na devět eur za 100 km

Cena benzinu a nafty: Kde výhodně natankujete?

Ceny pohonných hmot se v poslední době zvýšily nejen v ČR, ale také ve světě. O to důležitější je, abyste měli přehled o tom, kde se vám vyplatí natankovat. Přestože na současné ceny benzinu a nafty v tuzemsku nejspíš nadáváte, po cestě do Itálie stále dává smysl zastavit na poslední české čerpací stanici. Jak benzin, tak nafta vychází v Německu, Rakousku i v Itálii v průměru dráž než u nás.

Země 1 litr benzinu/EUR 1 litr nafty/EUR Česko 1,93 1,93 Německo 1,97 2,06 Rakousko 2,09 2,07 Itálie 2,06 2,01 *Průměrné ceny aktualizované k 20. 6. 2022

Je-li to možné, vyhněte se naopak tankování v Rakousku. Pohonné hmoty tam v rámci čtyř zkoumaných států stojí nejvíce. Zejména v případě benzinu dává smysl zastávka na německých čerpacích stanicích. Napříč zeměmi platí, že ceny jsou výrazně vyšší přímo na dálnicích. Za vhodný okamžik k tankování se proto dá považovat v podstatě každá chvíle, kdy se pohybujete mimo dálniční trasy.

Aktuální ceny benzinu a nafty v Evropské unii pro vás sledujeme v následující infografice.

Tolerance alkoholu za volantem

Na alkohol za volantem se italské úřady dívají benevolentněji než ty české. U řidiče jsou tolerovány hodnoty do 0,5 promile alkoholu v krvi. Překročení tohoto limitu vás ale vyjde pěkně draho – pokuta se odvíjí od naměřené hladiny a může činit až 1300 eur. V krajních případech vám za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí odebrání řidičského průkazu nebo vězení.

Půl promile alkoholu v krvi tolerují rovněž v Německu a Rakousku. Obě země překročení této hranice tvrdě pokutují, navíc narazíte na různé výjimky. Například u našich západních sousedů platí nulová tolerance pro řidiče do 21 let či osoby, které mají řidičský průkaz méně než dva roky. Vždy si tak nastudujte kompletní podmínky nebo se alkoholu za volantem ideálně zcela vyvarujte.

Cestovní pojištění do Itálie

Evropský průkaz zdravotního pojištění vám garantuje stejné podmínky čerpání zdravotní péče, jaké má občan dané země EU v rámci svého zdravotního pojištění. Při cestě do Itálie zůstáváte po celou dobu na území EU, teoreticky se tedy můžete spolehnout jen na kartičku, kterou vám vystavila vaše zdravotní pojišťovna v ČR.

Mít stejné podmínky jako občan dané země ale znamená i stejnou spoluúčast. Ta je v těchto státech mnohem vyšší než v Česku. Proto rozhodně není od věci sjednat si ještě cestovní pojištění, které vás před eventuálními vysokými platbami ochrání. Kromě léčebných výloh navíc často zahrnuje i pojištění odpovědnosti za škodu či pojištění zavazadel.

Situace na hranicích

Při cestě autem do Itálie zůstáváte v schengenském prostoru. Kontroly na hranicích jednotlivých zemí vás proto nečekají. Odvolány byly i kontroly, které se dočasně zavedly v souvislosti s pandemií koronaviru. To však neznamená, že po cestě nemůžete uvíznout v kolonách na jiných místech. Problematické jsou zejména oblasti v blízkosti velkých měst (Vídeň, Mnichov). Vytížený bývá také Brennerský průsmyk.

Covid-19 v Itálii

Itálie patřila k nejvíce zasaženým státům na začátku pandemie koronaviru. Současná situace je naštěstí mnohem klidnější. Vstup do země je aktuálně povolen za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie. Nemusíte se prokazovat EU certifikátem o očkování, dokladem o uzdravení ani testem na covid-19. Žádné povinnosti vám nevznikají ani při návratu do ČR.

Při plánování cesty si ale uvědomte, že stále nebyl odvolán stav globální pandemie. Raději počítejte s tím, že se během vašeho pobytu mohou objevit určité komplikace, na které budete muset reagovat – například cestováním v náhradním termínu nebo nucenou izolací. Přímo v Itálii pak minimálně do letošního září platí povinnost nosit respirátor FFP2 ve veřejných dopravních prostředcích.