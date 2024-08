Novinky se týkají hlavně kapacity menších sálů – zatímco takzvaný malý sál měl mít podle projektu 700 míst na sezení, nyní jejich počet klesl na 500. Naopak multifunkční sál se z původních 500 zvětší o 120 míst na sezení. Prostor navíc bude možné využívat i na stání, v takovém případě se do něj vejde až 1200 posluchačů. Hlavní sál zůstal s 1800 místy na sezení v původní podobě.

Nová podoba Vltavské filharmonie|BIG

Budova nadále počítá se třemi podzemními a šesti nadzemními patry, kromě sálů pro koncerty a další akce zde vzniknou zkušebny, ladící místnosti pro hudebníky, nahrávací studia nebo knihovna. Součástí filharmonie bude i parkoviště pro přibližně 200 aut. Celková plocha nadzemních podlažních částí bude dosahovat 41 tisíc metrů čtverečních. U většiny objektů se počítá s vytápěním tepelným čerpadlem.

Nová podoba Vltavské filharmonie|BIG

Značnými změnami má projít zejména doprava, kolem které se také vede nejvíce diskuzí. V místě se totiž protínají její všemožné druhy, včetně vlakové nebo říční. Při příležitosti stavby nové budovy by tak mělo dojít ke kultivaci a propojení všech dopravních spojení. Projekt tak počítá se vznikem nového hloubeného tunelu mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem. Ten má navíc kromě železniční dopravy zajišťovat podchod pro pěší s obchody nebo kavárnami. Jeho výstavba souvisí s modernizací trati Praha-Bubny a Praha-Výstaviště.

Vizualizace dopravních změn.|Bjarke Ingels Group

Sjezdovou rampu pro chodce a cyklisty u nábřeží čeká demolice, místo toho vznikne nová rampa na východní straně Hlávkova mostu. Více místa pro pěší pak nabídne revitalizace a rozšíření náplavky.

Nová podoba Vltavské filharmonie|BIG

Stavba Vltavské filharmonie se zejména kvůli úpravám okolí prodraží z původně odhadovaných 9,4 miliardy korun na téměř 13 miliard. Třetinu nákladů by měli zaplatit soukromí investoři.

Projekt se v průběhu času měnil víckrát, architekti totiž museli zapracovat některé připomínky města a odborníků. „Přestože došlo k určitým změnám oproti původnímu zadání, v průběhu diskuzí byl potvrzen koncept, který klade důraz na vzdělávací část projektu,“ komentoval v únoru stav projektu náměstek pražského primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček. Hlavní změny se tehdy dotkly zejména akustiky všech sálů a zkušeben.

Vltavská filharmonie

O podobě nového pražského koncertního sálu, který vyroste poblíž stanice metra Vltavská v Holešovicích, rozhodla jedenáctičlenná porota složená z nezávislých odborníků a politických představitelů během třídenního zasedání na Staroměstské radnici.

Do soutěže se zapojilo celkem devatenáct studií, která Praha vybrala na základě odevzdaných portfolií nebo je k vypracování návrhů loni v srpnu přímo vyzvala. Budova nabídne tři koncertní sály, ten největší se špičkovou akustikou pro 1800 posluchačů doplní sál komorní a multifunkční pro dalších 1200 lidí. V budově najdou zázemí i oba v Praze sídlící symfonické orchestry, Česká filharmonie a Symfonický orchestr hlavního města Prahy.

Filharmonie by se měla stát také centrem hudebního vzdělávání. Do jejích prostor se přesune hudební knihovna Městské knihovny v Praze, vzniknou edukační prostory, zkušebny a studia. Nebude chybět restaurace, kavárna nebo vyhlídková terasa nabízející pohledy na centrum Prahy. Základní kámen nového koncertního sálu by měl být položen v roce 2027, hotová budova se pak otevře návštěvníkům v roce 2032.