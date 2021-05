Mercur v Mariánských Lázních se neprodal. Bude nová dražba | E15.cz

„V nejbližší době vyhlásíme další kolo veřejné dražby, přičemž podrobné informace budou zveřejněny na našich webových stránkách. Naším cílem je pro tuto nemovitost najít definitivního vlastníka, který by jí vdechl nový život,“ uvedla k úterní aukci mluvčí úřadu Michaela Tesařová s tím, že úřad se pokusí komplex znovu prodat.

Do majetku ÚZSVM převedlo lázeňský dům Ministerstvo vnitra. To koncem roku 2019 vyhodnotilo komplex v Mariánských Lázních jako nepotřebný. Pokud by si jej rezort měl nechat, vyžadoval by Mercur nákladnou rekonstrukci a přístavbu kuchyně, náklady ministerstvo odhadlo na zhruba 300 milionů korun. Pro potřeby hasičů a policistů areál sloužil do loňského roku.

„Od rezortu jsme komplex převzali v červenci 2020 a v souladu se zákonem mu začali hledat nového majitele. Nejprve jsme lázeňský dům nabídli jiným státním institucím, žádná o něj neprojevila zájem, a proto dál hledáme nového vlastníka,“ dodala Tesařová. Úřad nabídl budovy ve veřejné dražbě s vyvolávací cenou necelých sedmdesát milionů korun.

Nový majitel získá kromě budov, které jsou částečně vybavené nábytkem, masážními vanami či lehátky, také pozemek o rozloze 766 metrů čtverečních, který se nachází proti pavilonu s léčivými prameny. „Nejnižší cena byla stanovena na 69,5 milionu korun. Pro účast ve veřejné dražbě musel zájemce složit dražební jistotu 280 tisíc korun,“ popsala podmínky první neúspěšné dražby Tesařová.

Komplex stojí v centru Mariánských Lázní v těsné blízkosti hlavní kolonády, kolonády Křížového a Karolinina pramene a Zpívající fontány. Areál lázeňského domu, který nese název podle římského boha obchodu, tvoří čtyři propojené stavby s ubytovacími kapacitami, rehabilitačním bazénem a balneoprovozem. Má šedesát pokojů s téměř devadesáti lůžky.

Historie areálu sahá do počátků dvacátého století. Mercur byl postaven v roce 1905 podle plánů architekta Arnolda Heymanna a sloužil jako banka finančníka Oskara Stingla. Po druhé světové válce připadla budova státu a stala se z ní léčebna ministerstva vnitra s názvem Jirásek. Součástí prodávaného areálu je budova bývalého lázeňského domu Wolker postaveného taktéž v roce 1905.