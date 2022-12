Lesk a bída Hřebenek. Řada budov na nóbl adresách nenávratně chátrá | E15.cz

Dominantu strahovského kopce tvoří gigantický chátrající stadion. Protipólem jsou dobře udržované věže vzduchotechniky, které slouží k odvětrávání Strahovského tunelu. Velké kontrasty jsou i ve vilové čtvrti v okolí ulice Na Hřebenkách. Ve svažitém terénu stojí například chátrající ruina hotelu Vaníček, který vznikl v devadesátých letech hned vedle ikony brutalismu, vily manželů a architektů Machoninových.

Blesk Podcast: Josef Pleskot promluvil o nové filharmonii v Praze. Bojuje za ni přes 20 let

Video se připravuje ... • VIDEO Jiří Marek, Lukáš Červený, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

V lokalitě Hřebenek za poslední roky již nenávratně zmizelo sedm prvorepublikových vil, které nahradila nová bytová zástavba. Stejný osud nyní hrozí například i funkcionalistické vile Gustava Šebora, ředitele litvínovských závodů, kterou na konci 30. let minulého století postavil architekt Jacques Groag. Vila, kterou vlastní společnost Arta Ivany Tykačové, má zazděný vchod, zabedněná okna a svým pozemkem bezprostředně navazuje na prostor, kde již stojí moderní novostavby.

„Důvodem zazděného vchodu a zabedněných oken naší vily není naše laxnost a nezájem o kulturní památku, ale zdlouhavé řízení, které již několik let blokují naši sousedé, kteří nám nechtějí udělit souhlas s povolením stavby. Naším zájmem i záměrem investora je tuto nádhernou funkcionalistickou vilu renovovat. To je nám ovšem řadu let sousedy, kteří žijí v nových bytových zástavbách, znemožňováno. Protože tento stav trvá již několik let, rozhodli jsme se z důvodu ochrany našeho majetku před obýváním bezdomovci, znečišťováním ptactvem a zatékáním vody naši nemovitost zapouzdřit,“ hodnotí situaci vlastník Arta.

V následující galerii se podívejte na reportáž.

Ulice Na Hřebenkách a její okolí patří k výborným adresám již od dob první republiky, kdy si zde budovali vily známí průmyslníci, architekti, herci, výtvarníci či advokáti. Patřil k nim i architekt Josef Kotas, který například navrhl budovu Lékařského domu na náměstí I. P. Pavlova v Praze, Černý pivovar na Karlově náměstí či obchodní dům Brouk a Babka v Opavě. Jeho funkcionalistická vila v Ulici Na Hřebenkách je stále ve funkčním stavu. O tom se ale nedá hovořit v případě totálně vybydleného hotelu Vaníček, který s dědictvím soudních sporů původních vlastníků kdysi koupila investiční skupina Natland.

Další význačná stavba ve svažitém terénu je vila připomínající hrad s věží. Jedná se o takzvanou Vosmíkovu vilu, která dostala svůj název podle svého majitele, sochaře a restaurátora Čeňka Vosmíka. Ten se podílel i na tvorbě soch pro Národní muzeum a pomáhal Josefu Václavu Myslbekovi s pomníkem svatého Václava.

„Vysokou vilu s věží navrhl architekt Josef Fanta v roce 1910. Při pohledu zezadu nemá téměř žádná okna, zato má zimní zahradu a na zašlé fasádě jsou patrné malby a nápisy. Po smrti architektovy dcery Růženy Vosmíkové byla v 90. letech prodána a současným majitelem je pražský advokát Karel Muzikář,“ uvedl během prohlídky Petr Zeman z iniciativy Prázdné domy.

Platforma pořádá i poznávací výpravy do okolí nejzajímavějších opuštěných staveb v metropoli a mapuje osudy opuštěných budov po celém Česku prostřednictvím webových stránek. Na nich je přístupná databáze, aby mohl kdokoliv aktualizovat údaje o jednotlivých objektech. Iniciativa v metropoli pořádá i vycházky, kde zájemcům nejzajímavější domy ukazuje.