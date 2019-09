Nejvyšší budovu v Česku postaví developer Trigema | E15.cz

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. Na návrhu se podílejí sochař David Černý a architekt Tomáš Císař ze studia Black n´Arch. Stavba by mohla v ideálním případě začít v roce 2021, trvat by měla tři roky. Trigema to sdělila v pátek. Nejvyšší budovou v Česku je v současnosti brněnská AZ Tower vysoká 111 metrů.