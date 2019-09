Praha chce vstupovat do bytových družstev | E15.cz

Prázdné byty v privatizovaných domech by nově mohly patřit městu, slibuje pražský radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Radní chce připravit nová pravidla pro privatizaci bytových domů, které by to umožnily. V některých domech, které jsou určené k privatizaci, je totiž řada prázdných jednotek, současná pravidla ale vysloveně stanovují, že se mají všechny byty prodat nájemníkům.