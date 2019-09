Nový Palác Savarin za 10 miliard korun: terasy, nový veřejný prostor, terasy, tržnice | E15.cz

Tržnice Time Out Market, nový veřejný prostor s obchody a restuaracemi nebo veřejnosti přístupné střešní zahrady. Tak by se už tento rok měl začít měnit palác Savarin poblíž Václavského náměstí. Přeměna objektu v hodnotě 10 miliard korun by měla být dokončena do konce roku 2022.