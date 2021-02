Parkview na Pankráci je jednou z „nejzelenějších“ budov na světě | E15.cz

V rámci certifikace LEED Platinum je projekt společnosti Skanska Property s 97 obdrženými body druhou nejudržitelnější kancelářskou budovou na světě dokončenou v loňském roce.

Podobu budovy Parkview navrhlo americké architektonické studio Richard Meier & Partners, pro které to není první počin na Pankráci. Podle jeho návrhu již v roce 2012 vznikla sousední kancelářská budova City Green Court, kterou rovněž postavila Skanska. Meier se podílel také na projektu výškové budovy City Tower.

Skanska letos v lednu prodala Parkview investiční společnosti Deka Immobilien za zhruba dvě miliardy korun. „Spojili jsme se s ní už v roce 2012, kdy od nás koupila City Green Court. Jsou to sesterské projekty, které spojuje nejen lokalita, ale také architektonický design a kvalita výstavby. Nyní se oba objekty ocitly v portfoliu nemovitostí stejného dlouhodobého vlastníka,“ uvedla k transakci viceprezidentka komerčního developmentu Skanska pro ČR a Maďarsko Alexandra Tomášková.

S ekovisačkou LEED

Leadership in Energy and Environmental Design je nejpopulárnější certifikace ekologického stavitelství na světě. Vyvinula ji nezisková organizace U.S. Green Building Council. LEED zahrnuje systémy hodnotící design, konstrukci a údržbu ekologických budov, domů či čtvrtí. Jejím cílem je přimět stavitele a developery k zodpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí a k účelnému využívání materiálů. Certifikace LEED vznikla v roce 2000 ve Spojených státech, uplatňuje se ve více než 130 zemích.