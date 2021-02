Služba Bezrealitky investuje do realitní kanceláře Maxima Reality | E15.cz

Cílem investice je poskytnout osobní služby realitních specialistů lidem, kteří při prodeji nebo koupi bytu potřebují asistenci.

„Bezrealitky jsou ve strategické fázi existence a na trhu se zároveň otevírají příležitosti, které chceme využít. Máme obrovskou výhodu, že jsme digitálně orientovaní, čemuž doba nahrává,“ řekl majitel Bezrealitky Marek Rosenbaum.

„Náš rozvoj povede i přes akvizice, je to momentálně racionálnější cesta, než stavět pouze na vlastním růstu,“ podotkl. „Pokud si chceme udržet výsadní postavení leadera v digitalizaci realitního odvětví, mít rozhodující slovo například u on-line hypoték, musíme náš model patřičně posilovat,“ míní investor. Nevylučuje ani expanzi do zahraničí.

Podíly v Maxima Reality si její dosavadní vlastník Vladimír Zuzák a Bezrealitky rozdělí přesně na polovinu. Hodnotu transakce strany nekomentovaly.

„Nejsme klasická realitka, děláme věci jinak, fungujeme jinak, snažíme se měnit pravidla prodeje a nákupu nemovitostí. A někdy tím na trhu působíme rozruch,“ řekl k transakci Zuzák.

Bezrealitky obchod financují kombinací vlastních zdrojů a půjčky od akcionáře. Firma vznikla jako web s cílem propojit v realitách nabídku a poptávku bez mezičlánku v podobě realitních kanceláří, a tedy bez provizí.

Šéf portálu Hendrik Meyer se neobává, že by služba kvůli vstupu do Maxima Reality o svůj „bezrealitkový“ punc přišla. Na samotný web Bezrealitky budou mít nadále makléři vstup zakázán, pokud k tomu prodávající nesvolí.

„Bylo by naivní myslet si, že v době konkurence sociálních médií a marketplace máme šanci navždy zůstat pouhou inzertní platformou,“ uvedl Meyer. „Naším cílem bylo vždy radikálně měnit trh – a jaký je lepší důkaz než skutečnost, že start-up kupuje tradiční byznys, aby pro svou komunitu zákazníků dokázal nabídnout to nejlepší z obou,“ poznamenal.

Kromě asistovaných služeb hodlá firma Bezrealitky významně posílit investice do samotných realit. „V současné době je to částka v řádu stovek milionů až jedné miliardy korun určená jak na investice do prodávaných nemovitostí, tak expresní prodeje do našeho vlastnictví,“ dodal Meyer.

U zrodu portálu Bezrealitky byl v roce 2007 byznysmen Jakub Havrlant. Po prodeji firmy se do společnosti vrátil v roce 2016 se svou skupinou Rockaway. Poslední vlastnická změna v portálu se uskutečnila loni, kdy Bezrealitky plně ovládl byznysmen Rosenbaum. Tržby společnosti Bezrealitky se loni zvedly meziročně o čtvrtinu na padesát milionů korun. O třetinu na téměř na dvacet milionů vzrostl rovněž zisk portálu.

Realitní kancelář Maxima Reality založila v roce 1996 podnikatelka Marta Slánská. V roce 2014 se realitka přesunula pod křídla developerského holdingu Finep. O pět let později společnost vlastnicky převzal Vladimír Zuzák, který byl ve Finepu jejím ředitelem.

Finep měl podle obchodního rejstříku podíl v Maxima Reality až dosud nadále v zástavě. Poslední výsledky zveřejnila Maxima Reality za rok 2018. Tehdy z tržeb 64 milionů korun vytvořila čistý zisk 1,6 milionu.