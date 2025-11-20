Předplatné

Penta a MAT kupují budovy centrály České spořitelny. Obchod posuzuje antimonopolní úřad

Centrála České spořitelny. Zdroj: Profimedia.cz

  • Penta Real Estate a MAT Corporation kupují administrativní budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze.
  • Transakci aktuálně posuzuje ÚOHS, který ji řeší ve zjednodušeném řízení s lhůtou 20 dnů.
  • Obě firmy získají společnou kontrolu nad třemi společnostmi spravujícími jednotlivé budovy centrály.

Společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta kupuje spolu s firmou MAT Corporation, která vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark, budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na webu. Úřad hodnotu transakce neuvádí.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor, tedy kancelářských prostor, prodejních ploch, parkovacích stání a dalších na území hlavního města Prahy,“ uvedl ÚOHS. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.

Penta Real Estate a MAT Corporation mají společně kontrolovat společnosti BP Budějovická, BP Olbrachtova a BP Poláčkova, které jsou součástí České spořitelny. Každá z těchto firem spravuje příslušnou administrativní budovu centrály.

