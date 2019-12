Penta mění strategii svého realitního byznysu. Omezí přístup "postavit a prodat" | E15.cz

Investiční skupina Penta coby jeden z nejvýznamnějších developerů v Praze mění svou dosavadní strategii ohledně miliardových obchodů s kancelářskými centry. Místo klasického developerského postupu postavit, pronajmout a prodat si Penta své nové administrativní budovy ponechá. Znamená to mimo jiné to, že bude dál inkasovat peníze z pronájmu prostorů takových nemovitostí.

„Měníme klasickou developerskou strategii a kancelářské projekty v centru Prahy prodávat nebudeme. V současnosti jen řešíme, v jaké formě si je necháme. Jestli si je ponechá Penta ve svém majetku, nebo zda je vložíme například do nově vytvořeného fondu. To zatím ještě rozhodnuto není,“ řekl Petr Palička, ředitel tuzemské realitní části Penty.

Nový přístup k realitám se aktuálně týká dostavovaného kancelářského komplexu Churchill Square na rozhraní Churchillova náměstí a hlavního nádraží. Stejně tak platí pro nové administrativní centrum SmíchOff v Praze 5.

„Z naší strany je to diverzifikace rizika. Je to současně výraz toho, že se Penta vyvíjí. Místo strategie postavit a prodat se posouváme více do oblasti servisu klientům. Nejen jim kanceláře pronajmout, ale dál se o ně starat a vytvářet kolem těchto center komunitu,“ dodal realitné šéf Penty.

Skupina miliardáře Marka Dospivy a dalších partnerů navíc bude v těchto lokalitách ve své režii provozovat menší část kanceláří v coworkingovém nebo obdobném flexibilním režimu. To znamená, že nebudou určené pro dlouhodobé nájemce, ale budou sloužit firmám například pro vykrytí krátkodobé potřeby většího počtu pracovních míst.

„Nemovitosti Penty se nacházejí v prestižních čtvrtích Prahy. Jsou postaveny v prvotřídní kvalitě a jsou pronajaty kvalitními firmami. Jejich dlouhodobé vlastnictví je strategicky logické, protože se nemovitostní trh nyní nachází ve vysoce likvidním prostředí s nízkými úrokovými sazbami,“ komentoval Chris Sheils, vedoucí investičního oddělení poradenské společnosti CBRE. Pokud se Penta jednoho dne rozhodne kancelářské nemovitosti prodat, nebude mít podle Sheilse o zájemce nouzi.

První, již postavenou část centra Churchill, si celé pronajala auditorská a poradenská firma Deloitte. Hlavním nájemcem aktuálně dokončované druhé etapy bude sázková společnost Fortuna.

Penta patří v Praze mezi nejaktivnější developery. Mimo jiné připravuje rozsáhlou výstavbu na pozemcích kolem pražského Masarykova nádraží. Se skupinou BPD partners aktuálně startuje bytový projekt Maison Ořechovka v Praze 6. Ve stejné městské části Penta chystá projekty na Vítězném náměstí. Nedávno si skupina zajistila pozemky pro velké rozvojové území v Letňanech.

Dosavadní Paličkou popsanou strategii „postavit a prodat“ uplatnila Penta například ve svých dřívějších investicích - kancelářských projektech Florentinum nebo Wlatrovka v Praze.