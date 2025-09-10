Penta Real Estate, EPD a RSJ vstupují do firem K1 Investment a Argo Alpha
Developerské společnosti Penta Real Estate, Engine Prague Development (EPD) a investiční fond RSJ Investments Sicav společně vstupují do firem K1 Investment a Argo Alpha. Spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých internetových stránkách.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech pronájmu, správy a developmentu nemovitostí,“ uvedl úřad Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.
Společnost Penta Real Estate je realitní divizí investiční skupiny Penta, RSJ Investments Sicav je investičním fondem stejnojmenné společnosti, která se věnuje mimo jiné i developmentu a většinový podíl v ní vlastní Libor WInkler. Engine Prague Development založil loni Radek Pokorný ze společnosti BPD Group a podle Evidence skutečných majitelů společnost vlastní napůl s Miloslavem Ježkem.
Pokorný a Ježek vlastní také každý polovinu z obou společností, do nichž Penta Real Estate, EPD a RSJ vstupují. Podle zprávy o vztazích ale K1 ani Argo Alpha loni nepatřily do struktury developerské firmy EPD.
Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla loni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.
Letos v lednu Penta Real Estate informovala o tom, že ve spolupráci s EPD postaví na pražském Veleslavíně 100 bytů a 30 řadových domů za dvě miliardy korun.