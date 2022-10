Penta si půjčila téměř čtyřicet milionů eur od Komerční banky. Chce dostavit hotel v Hybernské | E15.cz

Skupina Penta Investments si půjčila od Komerční banky 38,5 milionu eur, tedy v přepočtu téměř 950 milionů korun na dostavbu hotelu v pražské Hybernské ulici. Částka zhruba odpovídá nákladům, které chce její realitní divize Penta Real Estate do hotelu ještě investovat. Hotel v těsné blízkosti Masarykova nádraží bude v nájmu provozovat řetězec Motel One, řekl mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Spolufinancujícím partnerem projektu byla Komerční banka už v akviziční fázi, kdy na začátku roku 2018 Penta koupila pozemek od Českých drah. „Komerční banka realizovala s Pentou celou řadu úspěšných projektů a podílí se i na financování projektu nedaleké Masaryčky. Účast na výstavbě hotelu Motel One tak přirozeně doplňuje naši přítomnost v této lokalitě,“ uvedl výkonný ředitel pro globální bankovnictví KB Radek Trachta.

Hotel od českého architektonického studia Schindler-Seko je součástí revitalizace brownfieldu u Masarykova nádraží. V centru Prahy se se tak má od prvního čtvrtletí 2024 zvýšit ubytovací kapacita o 382 pokojů v kategorii byznys plus. „Velké hotely v Praze 1 nabízejí především luxusní ubytování, my upřednostňujeme vyvážený poměr solidní kvality i ceny. Proto jsme se už při akvizici pozemku dohodli na nájemní smlouvě s provozovatelem silného hotelového řetězce Motel One, se kterým navíc máme téměř desetiletou zkušenost. Několik měsíců po dokončení Florentina se stal Motel One jedním z nájemců v rekonstruovaných budovách ulice Na Poříčí,“ dodal ředitel Penty Real Estate pro rezidenční a hotelovou výstavbu David Musil.

Projekt zásadní modernizace Masarykova nádraží:

Motel One bude součástí rozsáhlé zástavby mezi Masarykovým nádražím a magistrálou. V příštím roce v lokalitě Penta otevře dvě polyfunkční budovy od architektky Zahy Hadidové a do dvou let začne Správa železnic budovat nové zastřešení kolejiště, které se stane novým propojením mezi městskými částmi Praha 1,2 a 8. Ze zastřešení kolejiště cestující projdou po lávce do obchodní pasáže hotelu, kde bude asi 1100 metrů čtverečních obchodních ploch a dál budou pokračovat po zrekonstruované části křižovatky přes Hybernskou ulici do ulice U Bulhara. Vznikne tak propojení autobusového nádraží Florenc a hlavního nádraží.

Pro Karlínskou část brownfieldu u Masarykova nádraží Penta společně s pražským magistrátem a společností ČSAD holding Praha vyhlásila mezinárodní urbanistickou soutěž pod názvem Florenc 21. Do lokality včetně rekonstrukce části Masarykova nádraží chce Penta celkem investovat více než deset miliard Kč.