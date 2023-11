Penta smí koupit nádraží na Florenci, rozhodl antimonopolní úřad | e15.cz

Penta Real Estate koupila mateřskou společnost ČSAD Praha Holding, Rextim Holding. „Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení, které již nabylo právní moci,“ uvedl ÚOHS.

Autobusové nádraží Florenc stojí na lukrativních pozemcích, jeho horní část spadá do katastru Nového Města, dolní část do Karlína. V minulosti chtěla skupina Penta pozemky ČSAD Praha Holding, které k nádraží přiléhají, koupit. ČSAD ale v roce 2016 oznámila, že na nich postaví vlastní projekt. V něm chtělo ČSAD změnit brownfield v okolí nádraží Florenc na městský komplex. Teď Penta získá celou společnost.

Urbanistickou studii zástavby rozsáhlého brownfieldu u Masarykova nádraží od studia Zaha Hadid Architects představila Penta už v květnu 2016. Po počátečních příznivých ohlasech se studie stala předmětem ostré společenské diskuse. Pro část pozemku u autobusového nádraží Florenc tak Penta, ČSAD Praha holding za podpory Institutu plánování a rozvoje Prahy vypsaly v loňském roce novou urbanistickou soutěž. Penta celkem do projektů kolem nádraží investuje deset miliard korun.

VIDEO: Jak se mění Praha

Video se připravuje ... Prahu čekají v příštích letech velké změny • VIDEO Videohub

U Masarykova nádraží se již několik let staví. Stavební práce na přestřešení kolejí by měly začít na konci prvního čtvrtletí příštího roku, stavět by se mělo přes dva roky.

„Pak také čekáme, co se bude dít dál směrem k Florenci. Původní návrhy od Zahy Hadid zahrnovaly i prostory vedoucí dál k autobusovému nádraží. Tam čekáme na změnu územního plánu,“ řekl na konci října při oznámení akvizice ČSAD Praha Holding mluvčí Penta Real Estate Martin Lánský.