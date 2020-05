Perucký zámek se po desetiletích otevře návštěvníkům | E15.cz

Rokokový zámek v městysi Peruc na Lounsku otevře své zrekonstruované prostory pro veřejnost. Předchozí majitelé jej nechali zhruba deset let chátrat. Po změně vlastníků posledních pět roků probíhá mnohamilionová rekonstrukce, která zámku vrací původní podobu a nyní se konečně otevře návštěvníkům.

Prohlídky zámku se budou konat od 1. 7. do 31. 8. „Budou zpřístupněny nejkrásnější a nejreprezentativnější sály a salonky včetně rokokového schodiště se sochařskou výzdobou Ignáce Františka Placera,“ říká Pavel Ondráček, vlastník zámku a středověké krčmy v Dětenicích na Jičínsku, který se svou partnerkou Dominikou Matušovou od začátku za projektem opravy zámku stojí.

Majitelkou zámku je právě Ondráčkova partnerka Matušová, která zámek před pěti lety koupila za patnáct milionů korun. Náklady na rekonstrukci Ondráček loni odhadoval na padesát milionů korun. Budoucí využití prostor a celkové náklady na stavbu zatím ale považuje za tajné.

Perucký rokokový zámek má řadu schodišť, plochu sedm až osm tisíc metrů čtverečních, 60 velkých sálů a celkem 100 místností. Definitivní konec rekonstrukce celého zámku Matušová s Ondráčkem plánují na rok 2022. Původně měla být rekonstrukce dokončená dříve, ale stavba byla v kritickém stavu a práce byly mnohem náročnější, než majitelka s partnerem očekávali.

„Salonky budou zařízeny původním nábytkem. Návštěvníci si budou moci prohlédnout sbírku renesančních a barokních obrazů a v každém salonku máme zrestaurovaná původní kachlová kamna,“ doplnil Ondráček s tím, že rekonstrukce zatím trvala pět let a byla velice náročná a složitá vzhledem k tomu, že zámek byl před rekonstrukcí „totální barabizna“.

„Střecha byla děravá, krovy špatně opravené, propadlé stropy, propadlé podlahy, rozmlácená okna, neexistující kanalizace, topení, celý zámek byl zasažen dřevomorkou,“ popsal Ondráček.

V současné době probíhají jednání s peruckým obecním úřadem o odkupu přilehlého pětihektarového parku. Jeho odhadní cena je sedm milionů korun.

„Držíme majitelům palce, protože v případě zámku jsme v podstatě čekali na dobrodince, který se ho ujme. Angličané ho měli osm let a nedělo se s ním nic. Jen dál chátral. Teď je to nádherná práce, ale trvá to dlouho,“ uvedl perucký zastupitel Roman Kučera.

Během letních měsíců bude v zámeckém parku otevřeno zahradní bistro a food market, kde se budou připravovat mořské speciality – mušle, kalamáry, krevety, chobotnice na dřevěném uhlí a na otevřeném ohni se budou opékat krocani, selátka a další speciality.

„Návštěvníci budou moci poobědvat či povečeřet jednak u stolu, popřípadě jim půjčíme deku a mohou tak relaxovat pod stromy na trávě nebo se jen tak povalovat s drinkem či vymačkaným melounem v lehátkách. K tomu jim z baru bude hrát chill out hudba,“ plánuje Ondráček.

Galerie Emila Filly, která je součástí zámku, letos otevřená nebude, protože těchto prostorách rekonstrukce stále pokračuje.