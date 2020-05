Kim Čong-un bez nástupce? Je to poprvé v historii, říká koreanistka | E15.cz

Není to poprvé, co severokorejský vůdce Kim Čong-un zmizel na delší dobu z veřejného života. Předpokládá se, že podstoupil nějaký zdravotní zákrok, v jakém zdravotním stavu je a zda se jen neskrývá před koronavirem, vědí jen lidé z nejbližšího okolí. „Z rodinného kruhu je nejvýraznější osobou Kimova mladší sestra Kim Jo-čong. Ambiciózní mladá žena je považována za klíčovou postavu pro udržení moci dynastie Kimů. Její zvolení se ale přesto nepředpokládá,“ říká koreanistka Nina Špitálníková k pravděpodobnému scénáři, který by nastal po smrti totalitního vůdce.

Světovými médii proběhly spekulace o zdravotním stavu severokorejského vůdce Kim Čong-una. Jak zmatenou situaci hodnotíte?

Předpokládalo se a předpokládá, že severokorejský vůdce Kim Čong-un podstoupil nějaký zdravotní zákrok. Nicméně okolo osobního života a zdravotního stavu severokorejského vůdce panuje informační embargo. Jen pár lidí z jeho okolí ví bližší informace a ti si to nechají pro sebe. Není to však v historii poprvé, co Kim Čong-un zmizel z veřejného života a vždy to mělo podobný scénář. Nejdéle tomu bylo v roce 2014, kdy vůdce po operaci kotníku opustil veřejnost na 40 dní. Takže více než zmizení vůdce mě zarazil přístup médií, která bezmyšlenkovitě přebírala nepodložené informace.

Co by v Severní Koreji následovalo, pokud by Kim z jakýchkoli důvodů nemohl vykonávat svůj úřad?

V KLDR neexistuje oficiální posloupnost nástupnictví do funkce předsedy. Pokud by Kim Čong-un zemřel dříve, než budou jeho tři děti dospělé, představovalo by to pro severokorejskou elitu i severokorejský lid obrovský šok. Nikdy předtím se nestalo, že by v zemi nebyl žádný zřejmý nástupce.

A je možné nástupnictví některého z dospělých členů rodiny?

Z rodinného kruhu je nejvýraznější osobou Kimova mladší sestra Kim Jo-čong. Ambiciózní mladá žena je považována za klíčovou postavu pro udržení moci dynastie Kimů. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že je jen dalším projevem zavedeného vzoru. Za posledních sedmdesát let se prakticky každý severokorejský vládce v prvních letech vlády spoléhal na svého bratra či sestru. Navíc v KLDR je silná konfuciánská tradice, ve které je respektována seniorita a maskulinita. Zvolení Kim Jo-čong se tedy nepředpokládá.

Jaký scénář by nejpravděpodobněji nastal po smrti Kim Čong-una?

Po smrti vůdce by mohl být určen regent, který by zemi vedl do té doby, než bude dynastický nástupce připraven převzít moc. Je pravděpodobné, že by jím mohl být někdo z předních členů Korejské strany práce. Nového vůdce by dle ústavy muselo zvolit Nejvyšší lidové shromáždění.

Mohlo by v takovém případě dojít v KLDR k nějaké zásadní změně?

Po nástupu nového vůdce by pravděpodobně nedošlo k okamžité dezintegraci severokorejského systému. Historie naznačuje, že totalitní státy se nerozpadají hned po smrti vůdce. Sověti se nebouřili, když Stalin umřel, ani Číňané, když zemřel Mao Ce-tung. Smrt diktátora nicméně obvykle vede k reformě. Nástupce by musel elitě a lidem vysvětlit, proč je i on dobrým vůdcem.

Čím tohle prokázal právě Kim Čong-un?

Zdrojem legitimity Kim Čong-una byla a je rodová provázanost a jeho věrnost otci a dědovi. Nový vůdce, pokud nebude z dynastie Kimů, bude k legitimizaci potřebovat něco jiného. Jednou z možností jsou rozsáhlé ekonomické či politické reformy, což si Kim Čong-un nemohl dovolit, protože by to mohlo být vnímáno jako zrada otcovy linie. Rozsah reforem by závisel na osobnosti vůdce a podmínkách země.

Jsou vůbec nějaké relevantní informace o průběhu pandemie v Severní Koreji?

Severní Korea oficiálně neeviduje žádný případ nakažení. Zprávy, které se dostávají ven zejména z Korejské republiky, ale hovoří jinak. Jihokorejský ministr zdravotnictví uvádí, že situace na severu není dobrá. Přesná čísla nejsou známá, jelikož v zemi na toto téma platí silné embargo. V polovině března však unikly informace ohledně rozšíření koronaviru mezi vojáky kolem čínsko-severokorejských hranic.

Co přesně říkaly ty informace?

Jen v lednu a únoru v této oblasti zemřely skoro dvě stovky vojáků, kteří měli příznaky Covid-19. Severokorejská vláda to popřela, nicméně zavedla v této oblasti několik opatření. Na několik tisíc vojáků byla uvalena karanténa a zařízení, ve kterých se měli vojáci nacházet, byla zavřena a následně dezinfikována. Každopádně nejsou přesná data, takže těžko se situace hodnotí.

Platí tedy v KLDR nějaká bezpečnostní opatření spojená s pandemií?

Můžeme určit, jaká opatření zavedla severokorejská vláda. Restrikce byly zavedeny na několika úrovních a započaly již 21. ledna. Nejprve omezení letů, následně úplné zavření hranic. Dle státních médií budou hranice zavřené do té doby, dokud nebude situace v zahraničí stabilizovaná a koronavirus nebude zcela potlačen. Pro občany KLDR platí následující pravidla: Občané KLDR musejí povinně nosit roušku, nesmějí se shromažďovat na veřejných místech či v restauracích (některá rekreační zařízení jsou zavřená), nejmladší a nejstarší občané KLDR musejí být povinně v domácí karanténě, školní docházka byla pozastavena, zasedání Nejvyššího lidového shromáždění bylo zkráceno a je omezeno cestování po zemi.

Studovala jste na tamní univerzitě, můžete nějak zhodnotit úroveň tamního zdravotnictví? Bylo by v jeho silách významné rozšíření koronaviru zvládnout?

Zdravotnictví v KLDR je v katastrofálním stavu. Chybí základní zdravotní materiál – dezinfekce, roušky, sterilizované jehly, základní léky. Nyní je i problematický dovoz klíčových zdravotnických potřeb a techniky. Dalším problémem severokorejského zdravotnictví je korupce. Oficiálně je zdravotní péče poskytována bezplatně všem Korejcům, ale v praxi to moc nefunguje. Pokud by se koronavirus rozšířil, znamenalo by to pro KLDR, a hlavně pro Severokorejce katastrofu. Navíc musíme brát v úvahu ještě jeden fakt. A to je zdravotní stav Severokorejců. Značná část obyvatel KLDR trpí podvýživou, což je faktor, který ovlivňuje imunitní systém. A právě lidé s oslabenou imunitou nebo trpící chronickými nemocemi jsou nejčastěji oběťmi COVID-19.