Plzeň se dočká nové čtvrtě. Vznikne v bývalých kasárnách Slovany | e15.cz

V nové čtvrti o rozloze 32 hektarů by mohlo žít až deset tisíc lidí, vzniknou tu tisíce bytů, obchody, kanceláře, silnice a parky. V prvních bytech by mohli lidé žít za tři až čtyři roky.

„V této zóně se čekalo 25 let na příležitost projevit společnou vůli,“ řekl primátor Roman Zarzycký (ANO), podle kterého by mělo záměr stvrdit městské zastupitelstvo v dubnu. Největší brownfield v Plzni je zcela opuštěný od roku 1992 a není zasíťovaný. To má na své náklady, stejně jako dopravní infrastrukturu, zajistit investor. V první fázi vybuduje za čtvrt miliardy korun první část vodovodu, jehož absence dlouho jakékoli výstavbě bránila. Brownfield je jinak vyčištěný a bez ekologické zátěže, staré armádní budovy jsou už zbourané.

„Věřím, že developer dodrží své závazky. Osobně se na to velmi těším, jde o příležitost pro Plzeňany. V lokalitě nevzniknou pouze městské byty, ale i soukromé byty, což by mělo mít pozitivní vliv na realitní trh. Když je konkurence, klesají ceny,“ řekl při podpisu memoranda Zarzycký. Developer počítá s vlastnickým i nájemním bydlením.

Skupina APB, která se věnuje zejména poskytováním služeb ve stavebnictví, bude v Plzni stavět spolu s firmami Slovany pozemky a Slovany develop. „Není to malý developerský projekt, ale opravdu velká čtvrť. Plánujeme v ní nejenom byty, ale i občanskou vybavenost, školku, možná i školu," řekl spolumajitel APB Petr Březina. „Při dnešních cenách by celkově do daného území mohlo jít kolem 20 miliard korun. Počítáme s tím, že novou čtvrť budeme postupně budovat zhruba patnáct let."

Developer nyní spolupracuje s architekty a projektanty na podobě nové čtvrti, kterou chce představit po Vánocích. Územní studii již vypracoval městský útvar koncepce rozvoje. Bytové domy budou mít až šest pater.

Investor poskytně městu pozemky pro výstavbu mateřské školky za symbolickou cenu. V nové čtvrti pravděpodobně vyroste i základní škola. Plzeňský magistrát má také zájem o předkupní právo na pozemky pro potenciální městskou bytovou výstavbu.