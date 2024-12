Největší český hotel Hilton Prague míří do rukou nejbohatší Češky Renáty Kellnerové. Investiční skupina PPF skrze svou odnož PPF Real Estate koupí firmu Quinn Hotels Praha, pod kterou patří právě Hilton, PPF to potvrdila v tiskové zprávě.

„Strategie PPF Real Estate se zaměřuje na komplexní přístup k investicím do nemovitostí a správě jejich portfolia ve všech segmentech, včetně cestovního ruchu a kongresové turistiky či pořádání koncertů. Investice do hotelu Hilton Prague perfektně zapadá do tohoto přístupu, který přispívá k vytváření dlouhodobé a udržitelné hodnoty díky aktivní správě nemovitostí,” řekl Robert Ševela, předseda představenstva a CEO PPF Real Estate Holding.

Na transakci nejdříve upozornily Hospodářské noviny na základě žádosti o posouzení transakce, kterou zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na to, že prodej Hiltonu je na spadnutí, jako první upozorňovala e15 už v květnu.

Pražský Hilton je největší hotel v Česku a nabízí takřka osm stovek pokojů a více než sedm tisíc metrů čtverečních prostor pro pořádání konferencí. Nachází se na pobřeží Vltavy v blízkosti stanice metra Florenc. V hotelu je také šest restaurací včetně střešního baru s panoramatickým výhledem na město a fitness a wellness centrum.

Cena by se měla pohybovat okolo 300 milionů eur, tedy v přepočtu okolo 7,5 miliardy korun. Kellnerová však nebyla jediná, která se o hotel zajímala. Nabídku na českou hotelovou jedničku podal podle několika zdrojů e15 také Luděk Sekyra, majitel developerské Sekyra Group, která v Praze rozvíjí několik velkých území, například na Rohanském ostrově právě nedaleko Hiltonu.

Interiér pražského Hiltonu.|Hilton Prague

Prodej hotelu měl proběhnout už před deseti lety

Mezi velkými invesičními skupinami byl o Hilton velký zájem už na podzim 2014, kdy měl původně zamířit do prodeje. Tehdy se jeho prodejní cena odhadovala na minimálně 150 milionů eur. Na jaře 2015 ale do hry nečekaně vstoupil soudní spor předchozího majitele hotelu na pražské Florenci, bývalého nejbohatšího Ira Seána Quinna, se společností Avid Asset Management, která spravovala část bývalého realitního portfolia tohoto zkrachovalého miliardáře. Soud se protáhl na několik let a následně možný prodej zastavila pandemie, která tvrdě dopadla právě na hotelový byznys.

Hotel se však v roce 2022 vrátil do černých čísel, když zaznamenal zisk před zdaněnín téměř 3,2 milionu eur při obratu 43 milionů eur. Ve finanční zprávě přitom stála poznámka, že je na cestě k návratu na předcovidovou úroveň.

Prodej hotelu, který měl odstartovat v roce 2014, a uskutečnil se až nyní, je důsledkem finanční krize z roku 2008 a krachu irské banky Anglo Irish Bank, ve které realitní magnát Quinn držel v té době 28 procent akcí. Jejich hodnota se však vlivem prudkého pádu irského realitního trhu snížila o 90 procent a miliardář se ocitl v obrovských finančních potížích. O majetek následně přišel a v roce 2013 irští poslanci definitivně schválili likvidaci Anglo Irish Bank. Majetku se nyní zbavuje následnická státní firma IBRC.

V roce 2015, než se tehdejší plány na prodej zadrhly, byly podle tehdejších informací Hospodářských novin koupi nejblíže dva hráči: hotelová společnost Best Hotel Properties (BHP) s kapitálem česko-slovenské investiční skupiny J&T a evropská větev obří americké skupiny Blackstone. Hotel se možná měl po změně majitele přejmenovat.

První stavba financovaná ze Západu

Pražský hotel Hilton postavila v roce 1991 státní společnost Čedok ve spolupráci s francouzskou organizací CBC Paris. Jednalo se jednu z vůbec prvních staveb v novodobé historii země financovanou kapitálem ze západní Evropy.

Během povodní v roce 2002 utrpěl Hilton velké škody. Aby tehdejší vedení zajistilo stabilitu budovy, bylo nuceno uměle zatopit dvě nejnižší podlaží. Už šest týdnů po povodních však Hilton opět otevřel a následně prošel významnou rekonstrukcí.

V roce 2004 se stal součástí zmíněného impéria irského miliardáře Seána Quinna a jeho mezinárodní skupiny Quinn Group, která jej koupila ještě společně s hotelem Ibis za 145 milionů eur.

Pád nejbohatšího Ira, který si koupil pražský Hilton

Quinn začínal v 70. letech jako obchodník se štěrkem, pak jeho firma začala vyrábět cement, sklo a postupně rozšířila záběr do pojišťovnictví. Následně začala skupovat nemovitosti v domovském Irsku, střední Evropě, na Ukrajině a také v Rusku, konkrétně v Moskvě. V roce 2008 činil majetek irského byznysmena podle časopisu Forbes šest miliard dolarů, což ho řadilo na 164. místo žebříčku nejbohatších lidí světa.

Interiér pražského Hiltonu.|Hilton Prague

Osudové rozhodnutí, které vedlo až ke krachu, učinil Quinn těsně před propuknutím krize. V roce 2007 si pořídil pětiprocentní podíl ve zmíněné a dnes již neexistující Anglo Irish Bank a postupně ho navyšoval. Prostředky na nákup dalších akcií jeho skupina získávala za peníze, které si od stejné banky půjčovala.

Když se irská vláda počátkem roku 2009 rozhodla banku znárodnit, Quinnův dluh už dosahoval 2,9 miliardy eur. V roce 2011 pak Quinn a jeho rodina přišli na základě soudního rozhodnutí o veškeré pravomoci ve skupině, která jim patřila. Přesto se byznysmen léta soudil, a bránil tak prodeji jejího majetku. Ten se po letech až nyní dává do pohybuju. Nedávno tak šel do prodeje například hotel Slieve Russell v irském hrabství Cavan, další z Quinnových kdysi ceněných aktiv, v hodnotě 35 milionů eur. Problém však nyní pro IBRC, která majetek prodává, představuje ruská agrese na Ukrajině. Kvůli sporům s Quinnem se tamější nemovitosti před vypuknutím války nepodařilo prodat a nyní je to prakticky nemožné.