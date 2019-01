Praha chce Trojský pivovar koupit levněji. Chce v něm hotel a restauraci | E15.cz

Nové vedení pražského magistrátu chce dále jednat s majitelem bývalého Trojského pivovaru u zoologické zahrady o jeho odkupu městem. Vlastník však stále požaduje cenu vysoko nad tržní hodnotou, takže vedení města chce dosáhnout jejího snížení. Novinářům to řekli náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a radní Jak Chabr (TOP 09). Objekt by mohla pro město koupit její firma Obecní dům, spravující stejnojmennou památku, a mohl by tam vzniknout hotel s restaurací. O možnosti budovu získat Praha uvažuje řadu let.