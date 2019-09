Autor Fóra Karlín Ricardo Bofill: Praha potřebuje vizi | E15.cz

Architekti a urbanisté, kteří se loni zapojili do akce s názvem Letters to the Mayors, tehdejší primátorku Prahy Adrianu Krnáčovou konfrontovali s názorem, že Praha je městem bez vize. Vnímáte to podobně?

Praha skutečně potřebuje nějakou přesnější vizi pro svůj budoucí rozvoj. Změnit by se měl především přístup urbanistického plánování, který tu funguje tak trochu napůl. Pražští urbanisté dosud fungovali jen jako architekti. Já osobně největší potenciál vidím v rozvoji pražských náplavek.

V Praze jste měl možnost pracovně pobývat v několika různých etapách. Jak se podle vás město změnilo?

Praha je výjimečným místem s brilantní historickou architekturou a příležitostmi pro moderní výstavbu. Díky unikátní poloze v samém středu Evropy zde vidím symbiózu různých kultur, silnou identitu a lokální kulturní vliv, který se projevuje například v podobě pražského kubismu.

V Praze dlouhodobě chybí budova opery nebo národní galerie. Jsou kulturní stánky pro rozvoj města nezbytné?

Kultura je velmi důležitá pro všechna města, vytváří totiž sociální pouto mezi lidmi. Není nic cennějšího než možnost dávat dohromady obyvatele na místech jako jsou koncerty nebo divadelní představení. Obzvlášť pak v této silně individualistické době. Města samozřejmě musí řešit i dostatek bydlení nebo kvalitní dopravu. Já to ale nepovažuji za prioritu v momentě, kdy se nepodporují sociální vazby.

V Karlíně jste se svým ateliérem ujal zakázky revitalizace industriálních prostor, kde z továrny vznikla koncertní hala a administrativní prostory. Jak hodnotíte spolupráci s místními úřady?

Jako naprosto skvělou. Za celou dobu našeho projektu jsme se setkávali jen se skutečnými profesionály. To, jakým způsobem se tato bývalá industriální čtvrť změnila v atraktivní lokalitu plnou života, je především díky vedení tamního úřadu.