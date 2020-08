Praha už tuší, kolik by jí developeři mohli přispívat na školky či veřejné osvětlení | E15.cz

Výpočet příspěvku je navržen dvoutarifový. Pokud by investor nepotřeboval změnu územního plánu, platil by nižší částku. V případě, že požádá město o změnu, zaplatí částku vyšší. Prvá částka by mohla být v rozmezí od 500 do 1000 korun za metr čtvereční, v druhém případě od 1500 do 2000 korun. Kolik to ale bude, zatím nebylo určeno.

Dokument má za cíl nastavit jasné podmínky, které budou předvídatelné pro investory i město. Zvýšit se má rovněž ochrana městských částí. Praha v současné době musí platit například MHD, školky nebo zajistit opravy komunikací či veřejné osvětlení. Na to by nově měl přispívat právě investor, neboť hlavní město mu v případě změny územního plánu převodem na stavební pozemek jeho majetek zhodnocuje.

Návrh nové metodiky byl už konzultován s městskými částmi a zástupci developerů. Nyní město zahájilo připomínkování dotčenými orgány. Následně ji musí schválit pražští radní.