Bydlení v Praze je už zase obtížně dosažitelnou vzácností. Nabídka bytů v metropoli totiž letos na počátku jara propadla prakticky na dvouleté minimum a přiblížila se na dohled dramatickému nájezdu kupců na pražské nemovitosti během pandemického roku 2021. Do značné míry za to mohou „lovci slev“, kteří skoupili pražské byty během uplynulých dvou let, a to často za hotové. Bytové menu v metropoli se tak i díky nim trendově smršťuje už od podzimu roku 2022, kdy vrcholila snaha Pražanů zbavit se bytů ještě za staré, vyšší „pandemické“ ceny. Současní prodejci ale už začali chápat, že pražská bytová tenze vstupuje do druhého dějství, březnové ceny tak povyrostly nejvíce za uplynulý půlrok.