„Vnímáme 57 bytů pro rodiny v projektu U Šárky jako začátek dlouhodobé spolupráce, která zahrnuje také podporu společnosti Finep sociálním aktivitám, kterým se Arcibiskupství pražské věnuje a se kterými ve Finepu souzníme,“ uvedl generální ředitel společnosti Finep Tomáš Pardubický.

Zajištění příjmů, nikoliv charita

Byty vlastněné platformou XPlace by měly sloužit ke komerčním účelům. Církev dříve uvedla, že zisk z pronájmů bytů je určen kompletně na podporu hlavní činnosti Arcibiskupství pražského, tedy duchovní službu, podporu církevního školství nebo na základní údržbu kostelů a také na podporu farností. Portfolio XPlace tak nebude nabízet sociální bydlení, to zajišťují charity. Podle mediální zástupkyně XPlace Pavlíny Křivancové by ale nájem v projektu U Šárky měl být cenově dosažitelný pro rodiny a bude v nižších částkách, než za které platforma nabízí byty obvykle.

Kromě 57 bytových jednotek nabídne pětipodlažní projekt U Šárky také 60 parkovacích stání. První obyvatelé by se do domu mohli nastěhovat počátkem roku 2026. Architektura splňuje energetický standard pro nízké provozní náklady a minimalizaci environmentálního dopadu.

Církev skupuje pražské byty. Ceny mohou začít opět růst Podle informací e15 aktuálně Arcibiskupství pražské uzavírá spolupráce s největšími developery na trhu. Momentálně dojednalo partnerství s miliardářem Markem Dospivou, konkrétně společností Penta Real Estate. Ta pro XPlace postaví dva nájemní bytové domy o 54 bytech v nové městské čtvrti Waltrovka v Praze 5.

Ekonomka Arcibiskupství pražského Linda Dolečková uvedla, že Finep je pro XPlace důležitý partner, se kterým se rozhodne stavět další nájemní byty. Smlouvu o vzájemném partnerství platforma uzavřela na začátku února po akvizici 54 bytů také s Pentou.

Arcibiskupství provozuje rovněž 103 bytů v Jaselské ulici v Dejvicích. V jednom z nich si zařídil kancelář bývalý prezident Miloš Zeman. Byt si pronajal spolek Přátelé Miloše Zemana, který mu po roce 2008 pomáhal s návratem do politiky a později i s prezidentskou kampaní.

Ziskové arcibiskupství

V roce 2043 skončí státní výplata náhrad římskokatolické církvi za nevydaný majetek v komplexním majetkovém narovnání z roku 2013. Navrátil se jí majetek za 75 miliard korun. Arcibiskupství pražské se za rok 2022 dostalo do zisku 213 milionů korun. XPlace tvoří v jeho portfoliu aktiv přibližně deset procent. Servisní organizace má osm zaměstnanců.

V roce 2023 prodal Finep 386 nájemních bytů institucionálním kupcům, jako je Česká spořitelna, nebo rezidenční fond Mint. Dále prodal 454 bytů individuálním vlastníkům i družstvům v Praze a středních Čechách, a to v devíti developerských projektech. V posledním období prodal Finep do nájemního bydlení deset svých domů.