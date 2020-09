Všeobecnou fakultní nemocnici čeká osmimiliardová rekonstrukce | E15.cz

Dva nové bloky s centralizovanou péčí, kompletní rekonstrukce Kliniky adiktologie a vybudování dětského detoxikačního centra, obnova Psychiatrické kliniky nebo modernizace porodnice U Apolináře. To jsou plánované investice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které spolknou až osm miliard korun. První etapa odstartuje již v příštím roce.

„Cílem rozvoje nemocnice je hlavně nadčasovost. Vzhledem k tomu, že se v zařízení nabízejícím špičkovou medicínu naposledy stavělo v roce 1976, je modernizace opravdu nutná,“ uvedl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) David Feltl s tím, že výstavbu již řeší s památkáři, Prahou 2, ministerstvem zdravotnictví nebo například pojišťovnami. K financování chce využít především státní rozpočet a evropské fondy.

K nejnákladnějším projektům patří výstavba dvou nových bloků. První za 1,5 miliardy nahradí do roku 2027 současnou budovu Kliniky otorinolaryngologie (ORL), která je v nevyhovujícím až havarijním stavu.

Pokud vše půjde podle ředitele dobře, začnou přípravy na stavbu již v příštím roce. „Nejprve musíme budovu zbourat, teprve pak začneme s novou výstavbou. Do pavilonu chceme vrátit ORL a biochemii, dále sem přestěhujeme transfúzní oddělení ze Zbraslavi a rovněž urgentní příjem,“ přiblížil záměr Feltl.

Architektonická soutěž na nový pavilon má počítat i s rozvojem přilehlého území, kde vznikne druhý blok za dvě miliardy s centralizovanou péčí klinik mimo hlavní areál nemocnice. Přesunout by se do něj měla například neurologie z Kateřinské ulice, urologie z ulice Ke Karlovu, interní oddělení ze Strahova nebo Dětský areál Karlov. Dosud využívané budovy by VFN následně vrátila státu.

Zhruba 150 milionů korun chce vedení nemocnice investovat do centralizace Kliniky adiktologie. Do tří let zde vybuduje dětské detoxikační centrum pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách. Podkroví budovy pak poskytne stacionář pro dospělé pacienty.

Generální rekonstrukcí projde i Psychiatrická klinika a miliardu spolkne plánovaná modernizace Gynekologicko-porodnické kliniky. V prostorách porodnice U Apolináře má vniknout centrum porodní asistence a nově neonatologie se specializovanou péčí o předčasně narozené děti.