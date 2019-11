Pražský hotel InterContinental změní jméno i provozovatele | E15.cz

Provoz hotelu InterContinental v pražské Pařížské ulici převezme řetězec Fairmont Hotels & Resorts, který je součástí sítě Accor. Od května příštího roku se jeho název změní na Golden Prague Hotel (hotel Zlatá Praha) podle hotelové restaurace. Uvedli to zástupci nových majitelů, kterými jsou miliardáři Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

V plánu je také rekonstrukce interiérů hotelu a úpravy jeho okolí včetně propojení Pařížské s Vltavou a nové stavby na přilehlém náměstí Miloše Formana.

Noví majitelé koupili hotel letos v lednu prostřednictvím svého fondu R2G od slovenské skupiny Best Hotel Properties. Hotel, který patří mezi stavby brutalistické architektury, vznikl v roce 1974. Patří k němu parcely v Pařížské ulici a na Dvořákově nábřeží a také piazzeta, kterou město loni přejmenovalo na náměstí Miloše Formana.

Na nového provozovatele noví vlastníci vypsali výběrové řízení, do kterého se přihlásilo jedenáct značek. Partnerství s novým provozovatelem je uzavřeno na 25 let s opcí na dalších deset. „Fairmont má zkušenosti z akvizicí starých hotelových budov a jejich zařazením do svého řetězce,“ uvedl jeden z majitelů hotelu, spoluzakladatel firmy Avast Software Eduard Kučera. Dodal, že cílem je změnit hotel na nejlepší v Praze. „Doufáme, že se nám tady podaří vytvořit prostor a prostředí, kam všichni Pražané budou rádi chodit,“ doplnil k tomu další spolumajitel Oldřich Šlemr.

K tomu mají sloužit úpravy okolí budovy, jejichž návrh vytvořilo české architektonické studio TAK vedené Markem Tichým. Projekt počítá s vytvořením nového náměstí mírně pod úrovní Pařížské ulice na místě dnešního krytého bazénu, který se přesune. Náměstí bude tunelem přes val nábřeží propojeno s Vltavou, čímž se má Pařížská prodloužit až k řece.

Kromě toho projekt navrhuje stavbu proskleného objektu na náměstí Miloše Formana na rohu Pařížské a Bílkovy ulice. Možnost zástavby na piazzetě v minulosti vyvolala odpor odborníků a veřejnosti, podle Tichého má jít o drobnější objekt s výškou výrazně nižší, než je okolní zástavba. Z náměstí má zmizet objekt ventilace garáží a vjezd do nich. Noví majitelé by na piazzetě také rádi umístili památník československého filmu. Odhad nákladů na úpravy okolí hotelu jsou 30 milionů eur (765 milionů korun).

Kromě toho majitelé v součinnosti s novým provozovatelem plánují rekonstrukci interiéru hotelu, vnější podoba má zůstat stejná. Po úpravách nabídne hotel 300 pokojů na osmi podlažích a jedno prezidentské apartmá. V devátém patře zůstane restaurace, kromě ní tam má vzniknout nový bar. Rekonstrukce se bude týkat i zasedacích a konferenčních místností pro více než 1000 osob.

První náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) ocenil, že hotel získal „kultivovaného vlastníka“, který bude při úpravách postupovat citlivě. Za pozitivní označil rozšíření veřejného prostoru, propojení Pařížské s řekou a úpravy náměstí Miloše Formana. Stavba, která tam má vzniknout, je podle něj ještě k debatě. Také první místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) řekl, že oblast je citlivá a že je potřeba o podobě místa dále debatovat. Městská část k záměru plánuje setkání s veřejností.

Hotelový řetězec Fairmont Hotels & Resorts vznikl v roce 1907, od roku 2016 spadá pod značku Accor. Podle informací firmy do portfolia Fairmont patří 77 hotelů ve 28 zemích, v roce 2022 by to mělo být 98 hotelů ve 30 zemích. Accor provozuje 4900 hotelů ve 110 zemích.

Pražský InterContinental byl postaven v letech 1968 až 1974, na projektu se podíleli architekti Karel Filsak, Karel Bubeníček a Jaroslav Švec.