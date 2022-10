Penta si půjčila téměř čtyřicet milionů eur od Komerční banky | E15.cz

I když se cestovní ruch teprve vzpamatovává z covidové agónie, v centru Prahy otevře v příštích dvou letech několik velkých hotelů. Provozovat je budou velké nadnárodní řetězce. Většinou se jedná o rekonstrukce stávajících budov. Výjimkou jsou ovšem dva nové hotely, které buduje skupina Penta Investments. Ta nyní získala bezmála miliardový úvěr na stavbu hotelu u Masarykova nádraží, který ponese značku Motel One.

Komerční banka uzavřela s Pentou Real Estate úvěrovou smlouvu ve výši 38,5 milionu eur, v přepočtu téměř 950 milionů korun, na financování dostavby hotelu o 382 pokojích, který vyrůstá na křižovatce ulic Hybernská a U Bulhara. Celkové náklady Penta loni vyčíslila na 1,2 miliardy korun. Spolufinancujícím partnerem projektu byla Komerční banka už ve fázi, kdy Penta začátkem roku 2018 koupila pozemek od Českých drah.

„Komerční banka se podílí i na financování nedaleké Masaryčky. Účast na výstavbě hotelu Motel One tak přirozeně doplňuje naši přítomnost v této lokalitě“, uvedl za Komerční banku výkonný ředitel pro Globální bankovnictví Radek Trachta.

Projekt zásadní modernizace Masarykova nádraží:

Nováčci Motel One i Zeep

Hotel od tuzemského architektonického studia Schindler-Seko, který má být dokončený začátkem roku 2024, je součástí revitalizace brownfieldu u Masarykova nádraží. Cílí zejména na byznysovou klientelu.

„Velké hotely na Praze 1 nabízejí především luxusní ubytování, my upřednostňujeme vyvážený poměr kvality i ceny. Proto jsme se už při akvizici pozemku dohodli na smlouvě s provozovatelem hotelového řetězce Motel One, se kterým máme téměř desetiletou zkušenost. Několik měsíců po dokončení Florentina se stal Motel One jedním z nájemců v rekonstruovaných budovách Na Poříčí,“ upřesnil David Musil, ředitel Penty Real Estate pro rezidenční a hotelovou výstavbu.

Druhý Motel One bude součástí rozsáhlé zástavby mezi Masarykovým nádražím a magistrálou. V příštím roce Penta otevře dvě převážně kancelářské budovy navržené ateliérem Zahy Hadid. Do dvou let začne Správa železnice budovat přestřešení kolejiště, které propojí Prahu 1,2 a 8.

První hotel na Waltrovce

„Z přestřešení kolejiště cestující projde po lávce do obchodní pasáže hotelu a dál bude bezpečně pokračovat po zrekonstruované části křižovatky přes Hybernskou do ulice U Bulhara,“ přibližuje Musil propojení autobusového nádraží Florenc a hlavního nádraží.

Kromě řetězce Motel One nyní Penta Real Estate buduje hotel i v dalším brownfieldu Nová Waltrovka v Praze 5. Jeho provozovatelem bude společnost Deutsche Hospitality, která podepsala s Pentou dvacetiletou nájemní smlouvu. Hotel bude mít 166 pokojů v economy standardu a bude první v tuzemsku nesoucí značku Zeep. Deutsche Hospitality už dříve oznámila první projekty brandu Zleep Hotels ve Španělsku a Německu, Praha je dalším místem plánované expanze po Evropě.

Možná bude i Ritz Carlton

Přilákat návštěvníky do Prahy by mohly pomoci i dva nové hotely, které se letos otevřely na Senovážném náměstí. Andaz Prague v někdejším Cukrovarnickém paláci, za jehož rekonstrukcí stojí rakouský developer UBM, je prvním hotelem americké sítě Hyatt v České republice. Stejně jako protější hotelovo-rezidenční koncept The Julius doplnil nabídku ubytování ve vyšší cenové kategorii.

Na bohatou klientelu cílí i aktuálně renovovaný hotel Alcron na Václavském náměstí, který bude nově fungovat pod názvem Almanac X Prague. V příštím roce by pak měly otevřít další luxusní hotelové značky včetně 153pokojového W Hotelu v budově někdejšího známého hotelu Evropa na Václavském náměstí a také snad i dlouho očekávaný Ritz Carlton u Staroměstského náměstí. Po probíhající rekonstrukci se také příští rok otevře 297 luxusních pokojů ve Fairmont Golden Prague Hotelu, tedy v bývalém hotelu InterContinental.

Naopak investiční trh zatím na velké hotelové transakce čeká. „Oproti minulosti musejí dnes investoři pečlivěji zvažovat několik faktorů: rostoucí úrokové sazby a dostupnost financování, rostoucí náklady, nedostatek zaměstnanců, zotavení a stabilizaci cash flow a v neposlední řadě požadavky na ekologické certifikace,“ vysvětluje Magsud Rahmanov z realitní poradenské firmy Cushman & Wakefield.