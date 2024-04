Část koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), STAN a Piráti v čele s primátorovým náměstkem Zdeňkem Hřibem (Piráti) prosazuje vystoupit z podniku, zbylé strany s tím nesouhlasí a zástupci STAN dnes nehlasovali vůbec. Pro vystoupení hlasovala v jedenáctičlenné radě menšina čtyř Pirátů a primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09). DPP je největší městská firma a radní jsou její valnou hromadou.

Společný podnik založil DPP po delších jednáních v roce 2021 s firmou Karlín Group, později se do něj zapojila i CPI Property Group, která rovněž v oblasti vlastní pozemky. Dozorčí rada DPP letos v lednu schválila prodej městských pozemků společnému podniku za nejméně 173 milionů korun. Proti tomuto rozhodnutí nyní Piráti předložili materiál o vystoupení.

Zástupci koalice se přou o další postup. První možností je odsouhlasit převod pozemků DPP do společného podniku a druhou souhlas s vystoupením DPP, takzvaný exit ze společnosti. O postup se mezi sebou přeli politici rovněž na tiskové konferenci po jednání městské rady.

„Piráti svým hlasováním dali jasný signál, že v žádném případě nechtějí připustit pokračování (kauzy) Dozimetru v DPP. Velkým překvapením ale pro mě je, že i přes veřejně známé informace o úplatcích se nenašlo na radě dost hlasů od koaličních partnerů k odsouhlasení tohoto kroku,“ uvedl Hřib. Chce požádat o schůzku primátora Bohuslava Svobodu (ODS). Hřib zároveň řekl, že podle něj by bylo nejlepší podnik opustit a vypsat otevřené výběrové řízení na nového partnera pro společný podnik.

Spolu odmítá, že vystoupení z podniku je bojem proti korupci. Odpovědnost za vyřešení situace by pak měl mít management DPP. Důvodem je to, že podnik byl schválen bez výběrového řízení za minulého vedení města a to nynější nemůže být zodpovědné za tyto kroky. „Stojíme před dvěma možnostmi, z nichž ani jedna není správná. Tou první je projekt dokončit, ale být konfrontován situací, kdy investor nevzešel z výběrového řízení, nebo se projektu vzdát, čímž ale město vystavíme soudnímu sporu s developerem a Nádraží Holešovice bude nadále chátrat,“ uvedl předseda zastupitelů Spolu Tomáš Portlík.

Vedení Prahy za postup kritizuje opozice. „Rada měla odsouhlasit rekonstrukci stanice Nádraží Holešovice. Místo toho koalice ODS a Pirátů opět o ničem nerozhodla. Na radě se toho hodně namluví, ale projekty se neposouvají. Náměstek Hřib tak nadále hazarduje s pověstí města jako seriózního partnera pro společné investice,“ uvedl bývalý primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Předseda pražského ANO a opoziční zastupitel Ondřej Prokop vytkl Hřibovi to, že dokumenty ani k jedné z variant nebyly správně připraveny. „Touto nešťastnou chaotickou situací Zdeněk Hřib způsobuje rozkoly mezi svými kolegy v koalici, právní i mediální bitvu,“ řekl. Podle něj navíc existuje riziko, že Praze vystoupením vznikne škoda.

Hřib v minulosti jako důvod k vystoupení uvedl podezření na propojení některých účastníků s kauzou Dozimetr, která se týkala ovlivňování zakázek v DPP. Soukromí partneři mezitím sdělili, že se s městem v případě vystoupení budou soudit kvůli nedodržení akcionářské smlouvy. V předžalobní výzvě vyčíslili škodu na 1,3 miliardy korun. Podle vyjádření Hřiba ze smlouvy ale jasně vyplývá, že se smluvní strany vzájemně vzdávají nároku na náhradu škody.