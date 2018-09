Radnice Prahy 8 chce dát stopku Vítkově CPI | E15.cz

Radnice Prahy 8 odeslala magistrátu žádost o vyhlášení stavební uzávěry pro sídliště Ďáblice a Střížkov. Řekl to dnes starosta Roman Petrus (ČSSD). Důvodem je snaha zabránit stavbě výškových budov se stovkami bytů, kterou plánuje firma CPI Reality podnikatele Radovana Vítka. Proti výstavbě protestují dlouhodobě místní obyvatelé. Kdy a jak o uzávěře pražští radní rozhodnou, není jasné. Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracovává pro sídliště územní studii, kterou dokončí do března 2019.

"Dokument jsme odeslali na magistrát, aby rada hlavního města rozhodla. V případě, že bude souhlasit, tak by se v budoucnu v případě jakéhokoliv stavebního záměru v této oblasti k němu musela vyjadřovat rada. Poprvé by tak hrála důležitou roli samospráva," řekl Petrus. Praha 8 byla dosud pouze účastníkem řízení, o ničem ale nerozhodovala. Radnice rovněž rozešle obyvatelům dopisy, v nichž popíše aktuální vývoj situace.

Vedení městské části chce, aby zejména stavba výškových bytových domů byla na sídlišti zakázána nebo omezena do doby, než začne platit Metropolitní plán. Plánované domy nejsou v souladu s chystaným plánem, který podobnou výstavbu v daném území neumožňuje. Pokud by tak domy vznikly ještě před jeho schválením, regulace by se stala neuskutečnitelnou a principy plánu by nebyly naplněny. Jakmile začne platit, nebude zase možné stavět plánované výškové budovy. Metropolitní plán by měl platit od roku 2023.

Ďáblické sídliště sice není památkově chráněno, odborníci ale oceňují jeho koncepci a způsob zástavby. Proti výstavbě dlouhodobě protestují místní obyvatelé, kteří se obávají zhoršení kvality života. Pro výstavbu podle nich není uzpůsobena infrastruktura, a to jak kapacita parkování, tak dopravních přivaděčů, škol a školek nebo zdravotní péče a sociálních služeb. V minulosti se jednomyslným usnesením proti výstavbě vymezili zastupitelé městské části, kteří loni hlasovali proti navrhované podobě.

Domy mají vyrůst na místě stávajících objektů na několika pozemcích, a to v Šimůnkově a Čumpelíkově ulici, mezi Tanvaldskou a Střelničnou a ve Frýdlanstské ulici. Podle zápisu ze setkání investora s obyvateli má ve čtyřech domech vzniknout několik stovek bytů.