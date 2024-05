Ratingová agentura S&P snížila hodnocení Vítkově CPI Property Group do spekulativního pásma

Mezinárodní ratingová agentura S&P snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti realitní společnosti CPI Property Group (CPIPG) miliardáře Radovana Vítka o jeden stupeň na BB+. To znamená, že rating je nyní ve spekulativním pásmu. Agentura to oznámila v dnešní tiskové zprávě. Výhled úvěrového ratingu je negativní, což signalizuje, že S&P by mohla přikročit k jeho dalšímu zhoršení. Společnost CPI Property Group uvedla, že ji rozhodnutí S&P překvapilo a zklamalo.