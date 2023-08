Realitní transakce se propadly, obchodní centra jdou ale na dračku | e15.cz

Objem investic na českém realitním trhu v prvním pololetí letošního roku meziročně poklesl o 42 procent. Objem transakcí činil přibližně 692 milionů eur (přibližně 16,7 miliardy korun). Rostoucí poptávku zaznamenaly pouze investice do maloobchodních ploch, které se na transakcích podílely ze 61 procent. Do budoucna by se ale objem investic do realit mohl zlepšit. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti v oblasti realit a investicí Colliers.