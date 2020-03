Realitním makléřem už v Česku nemůže být téměř každý | E15.cz

Profese realitního makléře je ode dneška vázanou živností s požadavky na odbornou kvalifikaci. Dosud to byla živnost volná, vykonávat ji tak mohl prakticky kdokoliv. V účinnost vstupuje nový zákon o realitním zprostředkování, který ministerstvo pro místní rozvoj připravovalo osm let. Jeho hlavním cílem je zlepšení fungování realitního trhu a ochrana klientů realitních kanceláří.

Pro vykonávání profese počítá zákon s pěti možnostmi. První je vysokoškolské vzdělání v právních, ekonomických, stavebních nebo jiných odpovídajících oborech. Druhou je jiná vysoká škola, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání. V této kategorii jsou nutné tři roky praxe v oboru. Dále jsou to mezinárodní uznání nebo bakalářské vzdělání společně s titulem MBA v oboru nemovitostí a rok praxe. Bez ohledu na vzdělání postačí složení odborné zkoušky.

Na žádost o změnu z volné na vázanou živnost, tedy doložení vzdělání, praxe nebo absolvování zkoušky, má podle MMR dosavadní realitní zprostředkovatel šest měsíců. Ti, co do oboru nově vstupují, musí tyto dokumenty předložit ihned při podání žádosti.

Realitní kanceláře budou moci nově poskytovat úschovu peněz výhradně na písemnou žádost klienta a na zvláštních účtech. Budou mít také právo nabízet úschovu peněz klientům bankami, zahraničními bankami, notáři, advokáty nebo v souvislosti s exekučním a jiným soudním řízením také exekutorem.

Podle některých analytiků s předpokládaným snížením počtu realitních makléřů zdraží jejich služby. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) se nic takového pravděpodobně nestane. Počítá s tím, že z trhu zmizí hlavně takzvaní garážoví makléři, kteří to nedělají jako hlavní povolání.

Počet obyvatel na jednoho realitního makléře je v Česku proti průměru Evropské unie zhruba poloviční.

V Česku je to 909 lidí na makléře, průměr za EU je 1653. Nejméně je to v Lucembursku (567), nejvíce v Řecku (4126). V Česku je počet obyvatel na realitního makléře v zemích EU čtvrtý nejnižší. Vyplývá to z posledních dostupných údajů evropského statistického úřadu Eurostat za rok 2017.