Sparta postaví na Proseku novou dívčí fotbalovou akademii. Součástí budou i sportoviště pro veřejnost
AC Sparta Praha plánuje na Proseku vybudovat moderní dívčí fotbalovou akademii. Vznikne v areálu SK Prosek na pomezí Prahy 9 a 18, kde má během několika let vyrůst zázemí pro mladé fotbalistky i pro sportování místních obyvatel.
Podle architektonické studie má areál zahrnovat hlavní budovu akademie s tribunou pro zhruba 800 diváků, několik venkovních hřišť i kryté sportoviště využitelné v zimě. Počítá se i s prostorem pro vzdělávání a rehabilitaci. Část sportovišť má být přístupná veřejnosti, například dětem z okolních škol.
Memorandum o spolupráci na projektu podepsal během víkendu generální ředitel Sparty Tomáš Křivda se zástupci městských částí Praha 9 a Praha 18. Ty chtějí projekt podpořit i kvůli plánovanému oživení širší oblasti Proseku a Letňan. „Rozvoj akademie přinese nové možnosti sportování pro děti z našich lokalit,“ uvedl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
Výstavba má posílit ženský a dívčí fotbal, který klub rozvíjí od mládežnických kategorií. Podle vedení Sparty má mít areál i komunitní rozměr – má být místem nejen pro sport, ale i pro setkávání a vzdělávání mladých lidí.