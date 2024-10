Zvýšená poptávka po koupi nového bydlení tlačí letos ceny novostaveb i starších bytů stabilně nahoru. Zatímco u novostaveb hlásí developeři rekordní prodejní ceny, na sekundárním trhu situace zatím dramatická tolik není. Spíš nyní dochází k vyrovnávání poklesů z minulých let, kdy byly hypotéky natolik nedostupné, že o byty zkrátka nebyl zájem. Nájemní trh ale reaguje na vysokou poptávku a průměrné nájemné rekordně roste po celé zemi.

Banky na začátku léta poskytly největší počet hypoték od března 2022, růst poptávky nyní vyústil v pozvolný růst cen nemovitostí, vyplývá z analýzy realitní společnosti Bezrealitky.cz, kterou má e15 k dispozici. Růst cen se nicméně liší podle regionu i druhu nemovitosti. A tak zatímco v Praze zdražují novostavby, ale ceny starších bytů stagnují, v Ústeckém nebo Libereckém kraji lze pozorovat téměř dvacetiprocentní růst cen starších nemovitostí od posledního čtvrtletí.

„Dlouhodobě platí, že pražský trh předznamenává vývoj pro zbytek Česka. Zejména u bytů se Praha poměrně stabilně drží aktuální cenové hladiny. Můžeme tedy konstatovat, že obávané ‚utržení cen ze řetězu‘ se Česka zatím netýká,“ komentuje výsledky analýzy Hendrik Meyer z realitní skupiny EHS, pod kterou Bezrealitky spadají.

Průměrná cena starších nemovitostí v Praze se zastavila pod hranicí 128 tisíc korun za metr čtvereční, pro srovnání ceny u novostaveb se podle developerských společností vyšplhaly v Praze na rekordních 160 tisíc korun za metr čtvereční. V obou případech jde v porovnání s druhým čtvrtletím o zhruba dvouprocentní růst, meziročně je to sedm až devět procent. „Pražský trh svou stagnací reaguje na reálnou kupní sílu a očekáváme, že to tak zůstane i v následujících kvartálech,“ uvedl Meyer.

V Brně rostly ceny zejména zkraje roku, pak přišlo rychle vychladnutí a nyní ceny opět rostou. Aktuálně se starší byty v moravské metropoli prodávají za zhruba 94 tisíc korun za metr čtvereční. Ještě v polovině roku 2022 se přitom byty prodávaly výrazně dráž. Nabídkové ceny novostaveb podle tamních developerů překročily v Brně 131 tisíc korun za metr čtvereční. V obou případech očekávají analytici další růst. Co naopak v Jihomoravském kraji zlevňuje, jsou rodinné domy.

„Na začátku roku nebylo jasné, zda Brno čeká prudký růst cen nebo ne. Nyní dopadla spíše druhá varianta. Celý region aktuálně hledá svou stabilní cenovou hladinu. Růst je důsledkem většího množství sjednaných hypoték, a přestože se nedají čekat zásadnější propady, nesázel bych ani na pokračování mezikvartálního prudkého růstu,“ komentuje Meyer.

K přílišnému nastartování trhu nedošlo ani ve Středočeském kraji, kde bydlení hledá podle analytiků zejména nižší střední třída. S nynější cenovkou kolem 80 tisíc korun za metr čtvereční se zdejší nemovitosti vrátily na čísla z jara roku 2023. Letošní růst cen zde táhnou zejména dražší nemovitosti v dobrých lokalitách, což v případě středních Čech znamená města s dobrou dostupností do Prahy. Vyšší dostupnost hypoték nicméně způsobila prudký růst cen bytů v regionech a krajských městech, jako jsou Liberec, České Budějovice, Olomouc nebo Ostrava. Podle analýzy se už projevuje takzvaný trend navrátilců, rodin z Prahy nebo Brna, které si kupují ve svém rodném městě bydlení.

Analýza zkoumala také vývoj cen nájmů a šetření ukázalo, že bez ohledu na sezonu zůstává poptávka velmi vysoká, což tlačí ceny vzhůru. „Nájemní cenové mapy se kompletně přepisují. Za pět let se v Praze zvýšila cena průměrného pronájmu 65metrového bytu o více než šest tisíc měsíčně, v Brně je to o pět tisíc korun, ve Středočeském kraji pak asi o 4,3 tisíce korun. A z mého pohledu je to jen začátek,“ řekl ředitel Bezrealitky Martin Ponzer. „Celé Česko se tak mílovými kroky přibližuje k západnímu standardu, kde nájem stále častěji tvoří nadpoloviční většinu ve výdajích domácností.“