„Potvrzujeme že jsme účastníkem aukce budovy Hanáckých kasáren, který učinil nejvyšší příhoz,“ uvedl mluvčí developera Petr Hlávka.

Deváté kolo elektronické aukce mohlo být ve středu zahájeno díky tomu, že stejně jako v předchozích pokusech nejméně jeden zájemce složil kauci 15 milionů korun. Aby dražba byla úspěšná a přinesla vítěze, musel v ní padnout alespoň jeden příhoz nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 89 milionů korun. Další příhozy musely částku zvýšit aspoň o sto tisíc korun.

O nemovitost před časem projevil zájem Olomoucký kraj společně s olomouckou radnicí a Univerzitou Palackého. Odborníci ale upozornili na špatný technický stav Hanáckých kasáren a vysoké náklady na rekonstrukci. Krajské zastupitelstvo proto na začátku letošního roku zrušilo své předchozí usnesení, které samosprávám a univerzitě otevřelo cestu k bezúplatnému nabytí kasáren.

Mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová řekla, že úřad po společných jednáních vyhověl žádosti olomoucké radnice, Olomouckého kraje a Univerzity Palackého o takzvané dorovnání nejvyšší nabídky vzešlé z aukce. „Proto nyní ÚZSVM osloví město, kraj i univerzitu k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 89,1 milionu korun. V případě, že tak nikdo z nich do 30 dnů od doručení výzvy neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ uvedla.

Mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant řekl, že vedení univerzity sleduje aktuální vývoj a čeká na sdělení ÚZSVM. „Poté situaci vyhodnotíme,“ uvedl. Krajský úřad zatím podle mluvčí Aleny Minxové neobdržel od ÚZSVM oficiální informaci. „Až ji budeme mít, tak se vyjádříme,“ řekla.

Hanácké kasárny využívala armáda 170 let, od roku 2013 jsou prázdné. Památkově chráněný objekt, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od ministerstva obrany. V roce 2020 vláda schválila jeho prodej. Budova má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Uvažovalo se o tom, že se do ní přestěhují stovky pracovníků státních úřadů, z plánu ale sešlo. O budovu projevil Olomoucký kraj zájem už v roce 2014, chtěl tam depozitáře muzea a knihovny či kanceláře. Hejtmanství od záměru nakonec upustilo. Oprava budovy bude nákladná. Podle odhadu z roku 2020 by stála zhruba 815 milionů korun, ceny od té doby výrazně vzrostly.