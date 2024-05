Stavební řízení míří do digitální doby. Ne všichni úředníci ho ale chtějí následovat. Řada z nich dokonce raději urychlí odchod do důchodu, než aby se musela učit nový systém. Digitalizace stavebního řízení se s novým stavebním zákonem naplno spustí už za měsíc, úředníci se ale teprve s elektronickými portály seznamují a čekají na výkonnější počítače. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš věří, že se vše stihne a stavebníci tak budou moci od července získávat stavební povolení rychleji a pohodlněji.

„Portál stavebníka a informační systém pro stavební úřady jsou ve fázi, kdy dolaďujeme poslední detaily,“ odmítá Bartoš požadavky opozice i prezidenta Petra Pavla na odklad spuštění digitálního stavebního řízení. Uvedení nového stavebního zákona do praxe začátkem prázdnin někteří stavebníci dokonce nevěří natolik, že raději stojí fronty před stavebními úřady, aby mohli podat žádost ještě za starých pravidel. Nový zákon má přitom za cíl právě eliminovat obíhání úřadů, papírování, a zároveň garantovat lhůty, do kterých musejí úředníci rozhodnout. Sloužit k tomu budou digitální portály.

Osekaný portál

Veřejnost bude využívat k podání svých žádostí Portál stavebníka, zatímco úředníci a zástupci dotčených orgánů budou žádosti posuzovat v Informačním systému stavebního řízení. Oba portály mají poměrně jednoduché a přehledné webové rozhraní, nic se nemusí instalovat a vše se ukládá do centrálních úložišť na ministerstvech. Zájemci se do portálu dostanou i přes mobil nebo tablet a v reálném čase uvidí, kdo z dotčených orgánů se už k záměru vyjádřil a u koho se třeba žádost zasekla. Chybí jim nicméně mnoho funkcí, se kterými ministerstvo pro místní rozvoj původně počítalo. Jedna z nich je například propojení stavebního portálu se systémem EIA, kde lze zjistit výsledek posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Úředníkům nezbývá, než tato povolení ručně vyhledat.

Portál stavebníka je určen pro veřejnost.|Ministerstvo pro místní rozvoj

Nejde o to, že by to programátoři neuměli. Pes je zakopaný ve způsobu, jakým byla zakázka na vytvoření digitálních systémů pro veřejnost a úředníky zadána. Poté, co antimonopolní úřad loni zrušil Bartošovu úřadu zakázku na dodávku systému, která zahrnovala všechny funkce, zadalo ministerstvo zakázku bez uveřejnění rovnou společnosti InQool, která současné portály vyvíjí. Tato objednávka obsahuje pouze ty funkce, které požaduje zákon, a nic navíc. Antimonopolní úřad nicméně v květnu zakázal plnění i této smlouvy, a ministerstvo tak musí do září přijít s novým plnohodnotným tendrem a vybrat nového dodavatele. Nemá ale na to moc času.

Již vytvořený portál se v červenci spustí podle plánu, co bude v září, je otázkou. „Opravdu se nestane to, že portál v září vypneme a nebude nic. Ministerstvo má cesty, jak v něm pokračovat,“ uvedla za ministerstvo šéfka sekce veřejného investování a výstavby Leona Gergelová Šteigrová. Úřad dosud na digitalizaci stavebního řízení vynaložilo sto milionů korun.

Umění pracovat s počítačem

Úředníci dostali tento týden přístupové údaje do školicího rozhraní, kde si budou moci informační systém poprvé vyzkoušet. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá v následujících týdnech online zácvik pro tisíce úředníků, školení na novou legislativu už mají pracovníci úřadu za sebou.

Jen těžko přitom lze zapomenout, jak paralyzované byly hygienické stanice během první vlny pandemie covidu před čtyřmi lety, neboť tamní úředníci neovládali základní práci s počítačem. Se stejnými potížemi se může stát potýkat na některých místech i tentokrát. Nejde jen o 4800 pracovníků stavebních úřadů, ale i dva tisíce zaměstnanců dotčených orgánů, mimochodem i hygienických stanic. „Každá práce s lidmi je složitá,“ odpovídá na dotaz diplomaticky šéf odboru digitalizace a informačních systémů na MMR Petr Klán. Rezort podle něj očekává, že řada úředníků uspíší svůj odchod do důchodu, neboť se už nebudou chtít přeučovat na novou legislativu a digitální systémy. Pro stát je klíčové, že získá statistiky o tom, jak jednotlivé stavební úřady fungují, kolik mají práce a které jsou třeba podfinancované.

Do konce roku budou platit dvojnásobné lhůty, než se úředníci s novým zákonem sžijí. Ti navíc musejí dokončit práci na stavebních záměrech, které stále běží a posuzují se podle starého zákona. Podle nového zákona by měl úředník do deseti dnů sdělit staviteli, zda nechybí nějaké dokumenty, a třeba o rodinném domě do třiceti dnů rozhodnout, v případě složitých staveb je lhůta delší.

Co bude s technikou

Samostatnou kapitolou je pak hardware, tedy nové výkonné notebooky a monitory s velkým rozlišením, které stát za čtvrt miliardy objednal do všech stavebních úřadů. „Veškeré počítače mají být dodány v polovině června. Bohužel to ale nyní vázne na stavebních úřadech, od kterých potřebujeme podepsané smlouvy, abychom jim počítače mohli dodat,“ tvrdí Gergelová Šteigrová a zároveň tím reaguje na stížnosti úředníků v médiích, že nejsou připraveni.

Nový počítač a monitor má dostat každý ze současných úředníků bez ohledu na to, zda už je vybaven technikou nebo ne. „Chceme novými počítači, které jsou hrazené z Národního plánu obnovy, standardizovat technické vybavení všech úřadů. Monitory máme otestované a víme, že se na nich dají pohodlně zobrazit všechny nákresy a dokumenty,“ dodává Gergelová Šteigrová.